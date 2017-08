Sötétségbe borult a felcsúti stadion, egy óráig állt a Videoton-Fradi

Először a 62. percben szakadt félbe a vasárnap esti Videoton-Ferencváros magyar bajnoki 2-0-s állásnál, mert a felcsúti stadion világításának egy része lekapcsolt a viharban.

A bíró az öltözőbe küldte a csapatokat, a hivatalos indoklás szerint a villámlás miatt. A kényszerszünet nagyjából tíz percig tartott, és ezután folytatódott a futballmeccs, egészen addig, amíg jött az újabb meghibásodás, csak ezúttal már az összes reflektor kialudt, totál sötétségbe borult a felcsúti aréna.

A hangosbemondón eleinte azt közölték a szurkolókkal, hogy legalább 10-12 perces kényszerszünet várható, de nem jött vissza az áram, és egyre többen fütyültek. A játékosok mindenesetre egy idő után kijöttek melegíteni, aztán negyed óra után visszamentek.

Az M4 információi szerint elosztóhiba miatt nem volt fény, végül egyórásra nyúlt a kényszerszünet, de folytatni tudták a meccset. Ha nem sikerült volna helyreállítani a világítást, akkor az elejétől kellett volna újrajátszani a bajnokit.

A Videoton a stadionja felújítása miatt játssza hazai meccseit Felcsúton.

A mérkőzésről

A hétközi Európa Liga-kudarc után a Videoton Felcsúton fogadta a Ferencvárost az NB I. rangadóján: mindkét csapat veretlenül ment neki a mérkőzésnek.

A Vidinél a négygólos hazai égés után fogadkoztak, és aztán az első komolyabb lehetőségéből meg is szerezték a vezetést azután, hogy egy felívelt labdát Scsepovics tett vissza a második hullámban érkező Pátkainak, aki egyből kapura küldött egy lapos lövést. Dibusz csak belepiszkálni tudott, megvolt a Vidi-előny.

A vezető gól után vissza is vettek, a Ferencváros igyekezett támadni, a Videoton viszont veszélyes kontrákat vezetett. Volt még egy kis felháborodás a félidő felénél, amikor a vidis Lazovics csúnyán rácsúszott a Fradi-kapus Dibuszra az alapvonalnál, de megúszta egy sárgával.

A 31. percben már volt egy nagy helyzete a Ferencvárosnak, egy szöglet után Kovácsik előbb a gólvonalon védett, aztán a kipattanót Priskin közelről a lécre vágta. A félidő vége felé megint a Videoton volt az aktívabb, Lazovics kétszer is kapura lőtt, az egyik kicsivel fölé ment, a másikat Dibusz védte.

Rögtön a szünet után újabb gólt szerzett a fehérvári csapat. Szuljics beadására két Videoton-játékos is üresen érkezett a kapu elé, a labdát Scsepovics fejelte be a kapuba. A 2-0 után a Fradi-tábor már Thomas Doll ellen tüntetett, ahogy az előző meccsükön is. Kétgólos előnyben a Videoton átengedte a terepet a Fradinak, és Moutarinak meg is lett volna az esélye, hogy szépítsen, de gólhelyzetben ellőtte a labdát a kapu előtt.

Jött a tízperces kényszerszünet a villámlás és a meghibásodó reflektorok miatt, majd miután folytatódott a játék, rögtön jött egy Videoton-ziccer, Nego lapos védését védte Dibusz. Percekkel később megint Dibusznak kellett védenie, ezúttal Scsepovics próbálkozását, tényleg a Fradi-kapuson múlt, hogy nem nagyobb a különbség a csapatok között.

A második kényszerszünet egyórásra nyúlt, de sikerült folytatni a meccset, és volt még hátra húsz perc. A hosszú leállás ellenére jó volt a tempó, mindkét oldalon akadtak helyzetek, és végül a 83. percben dőlt el a meccs, amikor Stopira megszerezte a harmadik Videoton-gólt. Ez egy játékvezetői labda után történt, amire azért volt szükség, mert a fehérváriak kapusa lerúgta a pálya feletti pókkamerát, és onnan pattant vissza a labda.

A végén a Ferencvárosnak legalább a szépítés összejött: Priskin egy előrelőtt labdára startolt rá, harcos volt, majd kilőtte a hosszú alsót.

A végeredmény Videoton-Ferencváros 3-1.