A Monaco Mpabbé nélkül is mindenkit letarol

Négy forduló ment le a francia bajnokságból, és ahogy az várható volt, a Paris SG kimagaslik mezőnyből, de nem csak a párizsiak, az AS Monaco sem hibázott még el meccset. Ugyanúgy 14 gólt rúgott eddig, mint a PSG, vasárnap este például hatot a nagy rivális Marseille-nek. Radamel Falcao is szórja a gólokat, már hétnél jár.

Miközben a francia média arról ír, hogy a tavalyi bajnok Monaco egyik legjobbja, Kylian Mbappé hétfőn már orvosi vizsgálatra jelentkezik a PSG-nél, addig a csapat egyelten pillanatra sem lassít. A Marseille-nek úgy rúgott hat gólt, hogy az eredmény még így is az Olympique-re nézve volt hízelgő.

A Monaco szezonkezdése azért is fantasztikus, mert a nyári átigazolásokkal már három legjobbját elveszítette: Benjamin Mendy és Bernardo Silva a Manchester Citybe, Tiemoué Bakayoko pedig a Chelsea-be ment. Az átigazolási hercehurca miatt Mbappét eddig csak egy meccsre nevezték, de egyetlen percet nem játszott. Tehetséges fiataljain eddig 147,5 millió eurót kereső csapat kasszája a Mbappéért számított 200 millió körüli összeggel tovább gazdagodhat.

A Monaco a Toulouse-t 3-2-re verte otthon, majd a Dijon otthonában 4-1-re, a Metz pályáján 1-0-ra nyert, most pedig a Marseille-en gázolt át. Eddigi 14 góljának felét a már majdnem elfeledett Radamel Falcao szerezte, aki vasárnap is rúgott kettőt. Az újak közül a Rennes-től igazolt Adama Diakhaby góllal illeszkedett be.

A Monaco tehát egyáltalán nem gyengülve tartja a lépést a Neymarral – és vélhetően Mbappéval – erősödő PSG-vel. Mindkét csapatnak jön majd a Bajnokok Ligája, és majd november 26-án, a 14. fordulóban a Monaco–Paris SG-rangadó a II. Lajos stadionban.