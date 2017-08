Storck támadójátékot ígért a lettek ellen, jó előérzete van

Jó az előérzete a csütörtöki, lettek elleni világbajnoki selejtezőmérkőzéssel kapcsolatban Bernd Storcknak, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányának.

"A legutóbbi két meccsen csak hét játékos volt a keretben, aki szerepelt az Európa-bajnokságon, most hét olyan van, aki nem volt ott tavaly Franciaországban" - mondta a Telkiben tartott hétfői sajtótájékoztatón a német szakember.

Storck beszámolt a keret állapotáról is, elmondta, hogy Botka Endre megsérült, a Fradi-játékos helyett nem is hívott be senkit a csapatba, Gera Zoltán pedig sérülése miatt ugyan nem játszhat majd, de jelenlétével sokat segít a társaknak, és mivel karrierje után edzői pályára készül, neki is hasznos, hogy ott van a csapattal.

Az Andorra elleni vereségen négyszemközti beszélgetésekkel lépett túl a játékosokkal, a legfontosabb, hogy tudják, miért történt a kínos kudarc. Elárulta, pozitív visszajelzéseket kap a folytatást illetően. Ezt mutatja számára az is, hogy minden bizonnyal már a lettek elleni találkozó is teltházas lesz, amit senki nem gondolt volna az elmúlt két meccs után.

A szövetségi kapitány az elmúlt meccsek hibáiról is beszélt, elmondta, hogy a labdavesztések után egységesebbnek kell lennie a csapatnak, a lettek ellen pedig nem kontrajátékot szeretne látni, hanem a labdabirtoklást várja a csapattól, hogy örömöt szerezzenek a szurkolóknak. Az Európa-bajnok portugálok elleni vasárnapi meccsről viszont addig nem akart beszélni, amíg nem játszottunk a lettekkel.

Az MLSZ tájékoztatása szerint a csütörtöki, lettek elleni meccsre még van 1000 eladó jegy. A vb-selejtező 20.45-kor kezdődik majd.