Nekik kell lemosni az andorrai gyalázatot

A magyar futballválogatott negyedik idei mérkőzésére készül, és a Lettország elleni vb-selejtezőn szeretné megszerezni első idei gólját. A lettek a csoport utolsó helyén állnak, jó a mérlegünk velük szemben, egyszer kaptunk csak ki, igaz azzal a kínos idegenbeli 1-3-mal (Verpakovskis, ugye) elszálltak esélyeink a 2004-es Európa-bajnokságra.

A világbajnoki részvételre papíron még van esély, de ha reálisan nézzük a magyar futball helyzetét, már a sorsolásnál eldőlt, hogy ebből a csoportból minimális az esély a továbbjutásra, még a tavalyi Eb-n elért csoportelsőség ellenére is. Jöttek is a vereségek, Svájctól, a portugáloktól, Andorrától, és volt még a feröeri ikszünk is a legelején.

A csoport állása:

1. Svájc – 6 meccs/18 pont

2. Portugália – 6/15

3. Magyarország – 6/7

4. Feröer – 6/5

5. Andorra – 6/4

6. Lettország – 6/3

A párosítás, augusztus 31: Magyarország-Lettország, Svájc-Andorra, Portugália-Feröer

szeptember 3: Magyarország-Portugália, Lettország-Svájc, Andorra-Portugália

A 2016-os Eb hat csoportelsője közül nemcsak a mieink állnak rosszul, mert a németek és a horvátok ugyan vezetik a csoportjukat, a franciák és olaszok másodikok, míg Wales hozzánk hasonlóan a harmadik helyen áll. Nagy különbség viszont, hogy míg Magyarország Andorrától kapott ki, a többiek leginkább rangadókat buktak, és a felsorolt öt ország egyértelműen lőtávon belül van.

Magyarország nagyot zuhant a világranglistán az andorrai vereséggel,

a szurkolók bizalmát a lettek, valamint a portugálok ellen szerezné vissza a csapat

és a német kapitány, aki a helyén maradhatott.

A lettekkel szemben kötelező a győzelem, de nem lesz könnyű meccs, mert ugyanolyan harcmodorban fog felállni a kapitányt váltó Lettország, mint a miniállam Andorra. És hát, mert kirobbanó formában egyik játékosunk sincs.

A jelenlegi keretbe visszatértek olyan játékosok, akik nem voltak ott a júniusi andorrai égésnél, ott voltak viszont az Eb-n. Volt, aki nem mehetett, volt, aki nem akart menni Andorrába - erről a kapitánnyal is megegyezett - , azt néztük most végig, milyen formában érkeztek Telkibe, az edzőtáborba. Hogy kiket gondolt bűnbaknak Storck, arról itt olvashat.

Kapusok:

Gulácsi Péter (RB Leipzig – Németország)

Megtartotta a helyét a kapuban, ami egy olyan dinamikusan fejlődő klubnál, mint a Lipcse, nem kis bravúr. Két bajnokiján eddig három gólt kapott, hátha a válogatottban ússza meg kapott gól nélkül.

Megyeri Balázs (Greuther Fürth – Németország)

Csapatkapitány lett, a csapat viszont pocsékul rajtolt, négy forduló után az utolsó helyen állnak a másodosztályban, ezért Radoki Jánosnak megköszönték a munkát a kispadon. Radoki az előző szezonban összekapta a csapatot – nyolcadikok lettek -, kíváncsiak vagyunk, eszébe jut-e bárkinek itthonról, hogy hazahozza dolgozni.

Kovácsik Ádám (Videoton FC)

Egy igazi trauma részese lehetett a Partizan elleni 0-4-nél, egyébként megbízható teljesítményt nyújtott.

Védők:

Bese Barnabás (Le Havre AC – Franciaország)

Zsinórban négy győzelemmel kezdte a szezont a másodosztályban a klubja, de a hétvégén váratlanul kikapott Nimes-ben. Még így is a tabella elején állnak. Mindig kezdett, egyszer cserélték le.

Fiola Attila (Videoton FC)

A Partizan elleni meccs rámutatott: a sebessége nem megfelelő arra a szintre. A keménysége, harcossága megvan, és Storck feltehetően be is veti, jobbhátvéd is lehet, középső védő is. Három Vidi-meccsen játszott az NB I.-ben.

Guzmics Richárd (Jenpien Funde – Kína)

Úgy értékelt már itthon, jó helyre került, jó bajnokságba, kiváló csatárok – Hulk, Tevez, Pelle - ellen küzd hétről hétre, igaz csapata a kínai liga utolsó helyén áll. A legutóbbi fordulóban hazai pályán kaptak egy sima négyest, az egykor Chelsea-játékos Ramires duplázott ellenük.

Kádár Tamás (Dinamo Kijev – Ukrajna)

Hat forduló után még veretlen az ukrán bajnokságban a Dinamo, egy döntetlen csúszott be a patinás csapatnak. A Bajnokok Ligájából idegenben lőtt kevesebb góllal búcsúzott (Young boys – 3-1, 0-2), az Európa Liga főtábláján viszont magabiztos játékkal került fel. A portugál Maritimo ellen idegenben 0-0 volt, hazai pályán 3-1. Kádár biztos pontja a csapatnak, és nem a védelem szélén, hanem eggyel beljebb játszott. A válogatottban is ez a szerep várhat rá.

Fotó: Illyés Tibor / MTI

Korhut Mihály (Hapoel Beer-Seva – Izrael)

Korhut juthat szóhoz a védelem bal oldalán, az ő csapatának sem sikerült elérnie a BL-t, nagyon kevés hiányzott a Maribor ellen, Handanovic kapus - Jasmin, az interes Samir unokabátyja - az utolsó percekben nagy bravúrral mentette meg a győzelmet a szlovénoknak. Folyamatosan játékban van Korhut, Storcknak a védelemben van variálási lehetősége, a többi csapatrészről ugyanez már nem állítható.

Hangya Szilveszter (Vasas FC)

Állandó embere a Vasasnak, eredményes is volt, de meglepetés lenne, ha bevetné most is Storck.

Pintér Ádám (Greuther Fürth – Németország)

Megszületett a kislánya, ami új impulzusokkal töltötte fel, de csapata mindössze 2 gólt lőtt a német kettőben, miközben hetet kapott. Hol a védelemben, hol szűrőként dobta be Radoki, a válogatottban is megfordult már sok szerepkörben. Az Eb-n még a csatárok mögött is játszott, ez most nem valószínű.

Középpályások:

Dzsudzsák Balázs (al-Vahda FC – Egyesült Arab Emírségek)

Még nem kezdődött el a bajnokság, ezért csak egyiptomi klubokkal játszhatott, csapata mindhárom meccsét elveszítette. Mindegyik meccsen ott volt a pályán, az elsőn csak a félidőben cserélték be. Ezek a találkozók még júliusban voltak, augusztusról nincs tétmeccs a lábában. Hogy ez mennyire szerencsés vagy nem, a lettek ellen ki fog derülni.

Elek Ákos (Kajrat Almati – Kazahsztán)

Négy legutóbbi bajnokiját megnyerte a Kairat, amelyik az EL-főtáblától igen messze volt, az albán Skenderbeu ütötte ki őket, még a második körben. A nyáron játszott középső védőként, most már inkább védekező középpályás, vagyis eredeti posztján használták.

Gera Zoltán (Ferencváros)

Sérült, nem játszhat, de a csapat hangulatának jót tesz a jelenléte, és ha egyszer edzősködne, akkor sok tapasztalatot gyűjthet.

Lovrencsics Gergő (Ferencváros)

Az a lendület és dinamika, ami Lengyelországban még a játékában volt, most nem igazán fedezhető fel. A Lechnél 9 gólos szezonja is volt, a Fradiban defenzívebb a szerepköre.

Márkvárt Dávid (Puskás Akadémia FC)

A felcsútiak egyetlen válogatott játékosa. Nem láttunk eddig olyan elemét a játéknak, amiben jobb lenne azoknál, akik a keretben vannak a védekező középpályás posztján, de hát hogy nézne ki egy válogatott keret felcsúti játékos nélkül.

Nagy Ádám (Bologna – Olaszország)

Két forduló ment le eddig az olasz bajnokságból, mindkétszer a kispadon ült, a Milanban nagy tehetségként feltűnt Andrea Poli játszott a helyén. Polit a nyáron igazolta a Bologna. Nem túl biztató a jelenlegi helyzet sem a későbbi karrierjére, sem a válogatottra nézve, bízzunk benne, hogy nem marad így.

Nagy Dániel (Újpest FC)

Hétszer kezdett, négyszer lecserélték, de már így is többet játszott a 26 éves játékos, mint az előző szezonban a másodosztályú Würzburgban. Ráadásul 4 gólt is lőtt az újpestieknek ebben a szezonban. Ha meglepetésre készül Storck, benne láthatja a megfelelő megoldást, mert tőle viszontláthat olyan játékelemeket – precíz automatizmusokat -, amiket a kinti közegben szívott magába. Még 2008-ban került a Hamburghoz, a német harmadosztályban játszott leginkább hazatéréséig.

Pátkai Máté (Videoton FC)

Az egész Partizan-párharc másként alakul, ha a kinti meccsen 0-0-nál, a 93. percben belövi a helyzetét. De középre lőtte, a kapus hárított. Több mint 250 élvonalbeli meccsnél tart, ezalatt ötször került be a válogatottba. 29 éves, a legjobb korban van, bár egy külföldi esélyről lassan letehet.

Stieber Zoltán (D. C. United – Egyesült Államok)

Újra kiderült, hogy többet lát benne Storck, mint Gyurcsó Ádámban, mert ő annak ellenére kerettag most is, hogy mindössze egy bajnokin szerepelt – a hétvégén mutatkozott be -, míg a Pogon szélsője folyamatosan játékban van július közepe óta.

Varga Roland (Ferencváros)

Doll nem azért cserélte le a Videoton elleni vasárnapi bajnokin, mert megsérült, hanem mert rosszul játszott. Pedig az öt gólja nélkül még gyengébb lenne az ötödik helyen álló Fradi. A válogatottnak akár lendületet is adhatna a játéka, de a védőmunka még egy lett csapattal szemben is fontos.

Középcsatárok:

Böde Dániel (Ferencváros)

Egyszer kezdett, ötször csereként állt be a Fradiba, nehéz Storck fejével gondolkodni, hogy most miért van ott a keretben, miközben máskor mellőzte.

Eppel Márton (Budapest Honvéd)

Mind a hat bajnokin vele kezdett a Honvéd, mind a hat meccset végigjátszotta, és háromszor eredményes is volt. Andorra ellen szinte semmit sem mutatott, igaz őt is ki kellene szolgálni.

Priskin Tamás (Ferencváros)

Ötször kezdett, háromszor lecserélte Doll, többször nem volt elégedett vele. Storck számít rá.

Szalai Ádám (Hoffenheim – Németország)

A két Liverpoollal szemben elbukott BL-selejtezőből másodszorra becserélte Nagelsmann edző, az első bajnokin 90 percet kapott, a másodikon egyet sem. Amikor számított rá az edzője, akkor gólpasszt adott, és 1-0-ra nyertek. Nehéz elképzelni, hogy nem ő lesz a kezdőcsatár mindkét meccsen, mert még egy lett csapattal sem engedhető meg, hogy hiányosan védekezzen az a játékos, akinek a letámadás elindítása is fontos feladata.