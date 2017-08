Juve, Monaco, Atleti, náluk próbálkozik az elkeseredett a Barcelona

Csütörtök éjfélkor zárul a nyári átigazolási időszak, nincs tehát könnyű helyzetben a Barcelona, amely mindenképp szeretne még egy játékost leigazolni Neymar helyére azok után is, hogy Ousmane Dembélét már megszerezték a Dortmundtól.

Sokáig úgy nézett ki, hogy ez a játékos a Liverpoolnál játszó Philippe Coutinho lesz, csak az angol csapat nem hajlandó tárgyalni a katalánokkal, még úgy sem, hogy a brazil játékos többször is kérte hivatalos formában, hogy engedjék el. A legfrissebb hírek szerint a Liverpool készen áll, hogy csütörtökön késő estig, vagyis az átigazolási határidő előtti utolsó órákig halogassa a reagálást a Barcelona legfrissebb ajánlatára, abban bízva, hogy azok kétségbe esésükben az egekig emelik az állítólag már most is 150 millió euró körüli vételárat.

A Barcelona ezért elkezdett B opciókat gyűjteni, viszont a Mundo Deportivo által összerakott háromfős lista tagjai sem tűnnek sokkal könnyebben megszerezhetőknek, mint Coutinho. A katalán sportlap szerint ugyanis a Barcelona B terve belőlük áll:

Paulo Dybala, a Juventusban az elmúlt két szezonban (és idén) 48 gólt szerző 23 éves argentin csatár, Antoine Griezmann, aki épp júniusban hosszabbított 2022-ig az Atlético Madridnál, vagyis nem csak, hogy nem volt hajlandó nyáron elhagyni az átigazolásból eltiltott klubot, de még 5 évre aláírt náluk, Thomas Lemar, a Monaco 21 éves balszélsője, akit korábban az Arsenal kapcsán is emlegettek.

Előbbi kettőt lényegében lehetetlen megszerezni, talán még úgy is, ha egy összegben átutalnák a Neymarért kapott pénzt. Lemar valamivel könnyebben kiköthet náluk, de a hármasból (Coutinhóval négyesből) egyértelműen ő a leggyengébb jelenleg, bár rengeteget fejlődhet évek alatt, és Lionel Messivel, illetve a sérülésből visszatérő Luis Suárezzel nem lehet komoly bajban azért a Barcelona.