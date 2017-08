Dzsudzsák háromszor ívelt, három fejesgól a jutalom

Magyarország úgy várta a lettek elleni soron következő világbajnoki selejtezőt, hogy egy győzelemmel megerősítheti a csoportban a harmadik helyét. Mivel az idei három meccsen nem lőtt gólt a válogatott, nem ígérkezett könnyűnek a meccs, még ha a lettek az utolsó, hatodik helyen is álltak.

Bernd Storck szövetségi kapitány az andorrai kínos kudarc (0-1) után a helyén maradhatott, és visszatért azokhoz a játékosokhoz, akik az Európa-bajnokságon is bizalmat kaptak tőle. Kilencen ott is voltak a kezdőben, Pátkai Máté és Varga Roland volt az a kettő, akik bekerültek.

A magyar szurkolók kedvét nem vette el az andorrai 0-1 – talán nincs is más olyan nemzet, amelyikbe ennyire be lenne kódolva a játék szeretete – majdnem telt ház, 20 ezer ember várta a kötelező győzelmet. Ami meg is lett.

Már a második percben észre lehetett venni, mennyire más a csapat arculata, mint a legutóbbi meccsen, Dzsudzsák futott el a bal oldalon, beadása veszélyes volt, de a védők menteni tudtak.

Az ötödik percben viszont már nem, Dzsudzsák ívelt be a bal oldalról egy szabadrúgást, Kádár nyolc méterről befejelte a jobb alsó sarokba a labdát.

Nemsokára lecsendesett a meccs, de húsz perc múlva Dzsudzsák szögletére remekül érkezett Szalai, és az ötösről a kapuba bólintott, a kapus csak érinteni tudta a labdát. Nem volt könnyű mozdulat, egy védő próbálta kitolni - sikertelenül.

A folytatásban már voltak jó támadásaink is, Dzsudzsák labdájával például Stieber lépett ki, de jó helyzetből mellélőtt. Amikor Varga került helyzetbe, fordulásból lőtt, de belevetődtek.

Pár perccel a vége előtt a lettek váratlanul egyenlítettek, Korhut gyengén adott haza, Freimanis lecsapott rá, és Gulácsi mellett a kapuba lőtt.

A fordulás után a magyar kapusnak volt ismét munkája, előbb vetődbe, majd lábbal kellett nagy bravúrral közbeavatkoznia, Sabala és Freimanis lövéseinél is nagyon észnél kellett lennie. A lettek végig vezettek egy kontrát is, de Sabala lövés helyett elesett.

A 68. percben aztán a lettek besegítettek egy beívelés után a meccs eldöntésébe. Solovjovs úgy csúsztatott bele Dzsudzsák labdájába, hogy a jobb kapufa mellett kötött ki, védhetetlen volt.

Ez a gól megnyugtatta mindkét csapatot, a lettek is eléggé keménykedtek - Szalai Ádám meg is sérült -, magyar sárga lapok is összejöttek.

A 83. percben Dzsudzsák lépett ki egy védelmi hiba után, rávezette a kapusra a labdát, de Vaninsban valahogy elakadt. A becserélt Lovrencsics négy perccel a vége előtt kétszer került helyzetbe, de mindkétszer rossz megoldást választott. Dzsudzsák már a ráadásban lőhetett utoljára, de elakadt egy védőben.

A negyedik magyar gól így elmaradt, de a győzelem nem, és vasárnap jöhetnek a portugálok, nem kizárt, hogy néhány játékos ki fog cserélni Storck. Mert ellenük sokkal jobb játék kell még a döntetlenhez is.