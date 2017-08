Beindult a Felcsút–Eszék–Videoton-háromszög

Szerdán írtuk meg, hogy Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő Eszéktől igazolt futballistát a Felcsút, ezt a honlapján jelentette be az NB I.-es klub: a kétszeres horvát válogatott középpályás, Antonio Perosevicet hozták el a horvát klubtól, ami Mészáros Lőrincé.

"Profi körülmények között folyik itt a munka, remek csapat kezd kialakulni, így természetesen örömmel jöttem" - nyilatkozta, miért választotta a Felcsútot.

De, hogy valamit adjanak is a magyarok, a horvát élvonalbeli csapat gyorsan kapott is egy játékost még szerda este, de nem a felcsútiaktól, hanem inkább a Videotontól: Mirko Maricot kapták meg, aki a múlt idényben 12 bajnokin 2 gólt vágott a magyar csapatban, most véglegesen a horvátokhoz került.

A felcsúti igazolásban még az az érdekes, hogy a magát akadémiaként hirdető csapat edzője, Pintér Attila korábban arra panaszkodott, hogy nem tud elegendő légióst kiállítani, és más csapatok előnyből indulnak vele szemben. Az újabb légióssal lassan már egycsapatnyit ki külföldit ki tudnának állítani.