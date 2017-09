Mesterhármas és három gólpassz egy jobbhátvédtől

Nem akkora szenzáció, hogy Belgium 9-0-ra verte csütörtökön Gibraltárt, az viszont már az, hogy hét vb-selejtező után 33-2-es a gólarányuk. Az pedig még nagyobb szenzáció, hogy a Gibraltár elleni meccsen

a jobbhátvéd Thomas Meunier volt a legjobbjuk, aki mesterhármast lőtt, és emellett három gólpasszt is adott.

Persze sokat segített, hogy Meunier-nek azért nem sokat kellett a védekezésre figyelnie, lényegében egy plusz szélsőként játszhatott az egész meccsen, de olyan azért Gibraltár ellen sem nagyon van, hogy egy védő ennyire jó napot fogjon ki.

Az első gólban még nem volt benne, a másodikat viszont már ő szerezte, ekkor középen tűnt fel, és bár megpattant a lövése, de gól lett volt akkor is, ha nem ér bele a gibraltári védő. Három perccel később Romelu Lukakunak adott tökéletes gólpasszt jobbról egy fejeshez. Még az első félidőben összehozott két újabb asszisztot, a 38. percben újra Lukakunak passzolt, ezúttal laposan, majd Eden Hazard-t szolgálta ki majdnem ugyanúgy, mint az ötödik gólnál.

Igazán viszont csak a második félidőben kapcsolt rá – a 40. perctől emberhátrányban játszó belgák 2-4-3-as felállásra váltottak, ebben Meunier egészen előre került, szabadon támadhatott. Így jött már a harmadik gólpassza is, meg aztán a második és harmadik gól is. Mindkettő hasonló helyzetből született, egy baloldali beívelésre robbant be a hosszú kapufa mellé. Az elsőnél egészen messziről indult be Hazard labdájára, amit a másik oldalra lőtt vissza, a másodiknál pedig elemi erővel lőtte át a kapuson a labdát.

A 25 éves védő eredetileg csatárként kezdte a pályafutását, 2011-ben még így is játszott a Club Brugge-ben, főként csereként, aztán 2012-ben emberhiány miatt csinált belőle védőt Juan Carlos Garrido vezetőedző. A belga csapatnál 188 meccset játszott, ezeken 18 gólt szerzett, majd 2016 nyarán igazolta le a Paris Saint-Germain, egészen nevetséges összegért, 7 millió euróért.

A válogatottban 2013-ban, Kolumbia ellen mutatkozott be, első gólját 2016 novemberében, Észtország ellen lőtte – akkor 8-1-re nyertek, ő lőtte az elsőt, vagyis eddig csak kilencgólos meccsen talált be a válogatottban.