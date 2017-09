C. Ronaldo a MU-ba akart menni, de Mbappé bekavart

Most, hogy véget értek az átigazolások, az újságok kezdik kideríteni, miért és milyen üzletek nem jöttek össze a nyáron.

A legérdekesebb Cristiano Ronaldo esete, akiről szeptemberre el is felejtettük, hogy ő júniusban állítólag bejelentette a Realnál, hogy távozni akar. Akkor pattant ki az adóügye, és senki nem tudta, mi van, a Real-elnök Florentino Perez sem. Aztán az egész elült, a portugál maradt a Mardidban.

Nem kisebb újság, mint a The Times rekonstruálta most az eseményeket:

C kívánsága után a Real azt tervezte, hogy a monacós Mbappét viszi a helyére, de a francia nem akart a szupersztár utódja lenni Madridban

A United ezután Bale-t akarta, ha már Ronaldo nem jött össze, ennek a Real is örült, mert abban reménykedett, hogy a helyére meg tudja győzni Mbappét, csakhogy Bale meg nem akart a Unitedbe menni

Ezek után Mbappé a PSG-t választotta, egyrészt párizsi srác, másrészt velük nem is nagyon kellett alkudoznia a Monacónak, simán letették a 180 millió eurót

A Realhoz így nem jött nagy sztár az idén, de nem is ment, és most a Barcelona is sztárigazolás nélkül maradt.

A katalán klub két hónapon át alkudozott a liverpoolos Coutinhóra, az utolsó ajánlat már 150 és 160 millió euró között volt, de ezt is visszadobták. A Barca-vezetők a hétvégén azt nyilatkozták,

a Pool 200 millió eurót akar a brazilért,

és ebből nem engedett.

Neymart 222 millióért vásárolta ki a PSG a Barcától, vagyis majdnem egy az egyben cserélhették volna Coutinhóra. Ami azért tényleg erős egy kicsit.