Franciaország-Luxemburg 0-0

Három napja Franciaország 4-0-ra alázta meg Hollandiát vb-selejtezőn, a franciák olyan elképesztően játszottak, hogy tízet is rúghattak volna. Vasárnap képtelenek voltak egyet is rúgni a - forduló előtt - csoportutolsó Luxemburgnak, így ugye legyőzni sem tudták őket.

Közel voltak, de többek között ezen a védésen is múlt, hogy a vendégek egy ponttal mehettek haza:

Sőt, a 80. percben még a luxemburgi Rodriguez lőtt kapufát, így kapufákban is 1-1 lett a meccs.

A franciák így is a csoport élére álltak, bár csak egy ponttal vezetnek a svédek előtt, akik hárommal a hollandok előtt. Griezmannéknak valószínűleg így is meglesz az egyenes kijutás, a pótselejtezőért viszont nagy a harc a svédek és a hollandok között utóbbiak új reményt kaptak a luxemburgi döntetlennel. Luxemburg-Svédország lesz ugyanis a következő körben, és a svédeknek szinte biztosan nyerniük kell a pótselejtezőért. Ami eddig egyszerűnek tűnt, most már nem is olyan egyértelmű.

Az A és a B mellett a H vb-selejtezőcsoportban is fordulót játszottak vasárnap: Görögország-Belgium 1-2, ezzel a belgák megnyerték a csoportot, és első európaiként kerültek ki az oroszországi vébére.