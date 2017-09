Hollandia feltámadt, és életben maradt

Hét közben Hollandiát 4-0-ra lemosta Franciaország vb-selejtezőn, az ekkor a kispadra visszatérő Dick Advocaat csapatának egy esélye maradt a vb-re jutni: megnyeri mindhárom maradék meccsét.

Vasárnap azt a Bulgáriát fogadták, ami márciusban 2-0-ra megverte őket, ekkor rúgták ki az előző kapitányt, Danny Blindet. Hollandia revánsot vett, most 3-1-re győzött.

Ráadásul remek gólokat szereztek, és a meccs nagyobb részében egész jól is játszottak. Davy Pröpper, a Brighton légiósa lőtte az elsőt egészen közelről, ezt másolta le a második félidőben Arjen Robben. Mindkét gól az utolsó emberig volt játszva, még ha Robbennek szerencséje is volt, hogy térddel be tudta sodorni a labdát. Ezt is a meccs legjobbja, Daley Blind adta be, ahogy az első gólnál is övé volt az assziszt.

Popov percekkel később szabadrúgásból szépített, senki nem ért bele a beívelésébe, így a labda bepattant Cillessen mellett.

De Pröpper a 80. percben eldöntötte a meccset: Promes rajzolta a fejére a labdát, ő meg remekül bestukkolta.

A svédek 4-0-ra verték Fehéroroszországot, és továbbra is három ponttal mennek a hollandok előtt a csoport második helyén, de az utolsó körben holland-svéd van.

Addig a hollandoknak még nyerniük kell a fehéroroszoknál, és ha a végén Svédországot legyőzik, és a gólkülönbségük jobb lesz, pótselejtezősök. Nem könnyű, mert a svédeknek jelenleg hattal jobb a gólarányuk.

A csoportot 99 százalék, hogy Franciaország fogja vezeti - ők késő este Luxemburggal játszanak otthon - bár jelenleg a svédeknek is 16 pontjuk van. A hollandoknak 13.