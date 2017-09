Tudta, hogy Mourinho nem is rossz kapus?

Szombaton jótékonysági gálameccset rendeztek, hogy így gyűjtsenek a leégett londoni toronyház, a Grenfell Tower áldozatainak. Ahogy ilyenkor lenni szokott, a két csapat tele volt korábbi sztárokkal és sztárvendégekkel, Les Ferdinand csapatában például David Seaman védett, a négyszeres olimpiai bajnok Mo Farah pedig gólt is lőtt.

Alan Shearer csapatában a második félidő végén pedig nem más védett, mint José Mourinho, aki természetesen emlékezeteset alkotott: ahogy edzőként is elvárja az időhúzást a hajrában, ha vezet a csapata, úgy kapusként is megtette ezt, és négy perccel a becserélése után már sárgát is kapott időhúzásért.

Ekkor 2-1-re vezettek, de Mourinho nem bírta ki a végéig kapott gól nélkül, a 76. percben Chris Edwards egyenlített ki. Végül büntetőkkel dőlt el a meccs, Mourinho kapusként lőtt is egyet, de mégis kikaptak 5-3-ra.

A meccs teljes bevételét, az alatta érkezett felajánlásokkal együtt a június 14-én leégett, legalább 80 halálos áldozattal járó Grenfell Tower áldozatainak megsegítésére ajánlották fel a szervezők.