Németh Krisztián gólpasszal mutatkozott be Amerikában

Végre bemutatkozhatott a New England Revolution csapatában Németh Krisztián vasárnap hajnalban, a magyar csatár elég hosszú kihagyás után játszott újra tétmeccset. Csapata 4-0-ra verte az Orlando Cityt, a meccsen Kei Kamara mesterhármast is szerzett, majd pont az ő helyére állt be Németh a 91. percben.

Túl sok játékidőt tehát nem kapott, de már ennyi is elég volt a magyar csatárnak, hogy emlékezeteset alkosson, ugyanis gólpasszt adott Teal Bunburynek, így állították be a 4-0-s végeredményt.

Némethék akciója a saját tizenhatosuk mellől indult, Lee Nguyen hozta ki jól a labdát, majd indította a balon teljesen üresen hagyott Némethet. A magyar nagyon önzetlen volt, remekül passzolt középre, ahonnan Bunbury nem tudott hibázni.

A Chicago Fire-ben Nikolics Nemanja végig pályán volt, de gólt ismét nem tudott szerezni, de legalább nyertek, Bastian Schweinsteiger góljával verték a Montreal Impactet 1-0-ra.