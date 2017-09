Egy öngóllal maradt versenyben Argentína a vb-ért

A dél-amerikai labdarúgó világbajnoki selejtezőkből is már csak két kör van hátra, egyre tisztább a kép, melyik válogatottak lehetnek ott az oroszországi vb-n. A brazilok már a nyáron kivívták a kijutást, Uruguay most lépett nagyot, miután idegenben verte Paraguayt. A két sztárcsatár: Suarez és Cavani is játszott, de Valverde és egy öngól hozta ezúttal a sikert.

Az eredmények:

Paraguay-Uruguay 1-2

Argentína-Venezuela 1-1

Ecuador-Peru 1-2

Bolívia-Chile 1-0

Kolumbia-Brazília 1-1

Argentínán nagyon sokat segített volna egy győzelem, az utolsó Venezuela ellen azonban a döntetlenért is harcolnia kellett, miután a második félidő elején (51. perc) hátrányba került.

Az egyenlítés hamarosan összejött egy öngóllal - a csereként beálló Acuna ment a szélen, beadásába Feltscher ért szerencsétlenül -, de Messiék így is az ötödik helyen állnak, vagyis még egy selejtezőre kényszerülnek, ha minden így marad.

Messi Icardival és Dybalával rohamozta a kaput, Argentína többször lőtt kapura (7-3 volt az arány), de csak 55 százalékos volt a labdabirtoklása, nem volt nyomasztó fölényben a leggyengébbel szemben.

Ezt a pozíciót is csak azért őrizhetik, mert Chile a mostani két játéknapból nulla ponttal jött ki, előbb Paraguaytól hazai pályán, majd Bolíviában kapott ki. Juan Antonio Pizzi kapitánnyal megnyerték 2016-ban a Copa Americát, a lendület azonban úgy tűnik kifogyott.

A két válogatottból csak az egyik juthat el az ÚJ-Zéland elleni pótselejtezőig. Peru sorrendben harmadszor nyert, ezért jutott el a negyedik helyig.

A jelenlegi állás 16 forduló után:

1. Brazília - 37 pont

2. Uruguay - 27

3. Kolumbia - 26

4. Peru - 24

5. Argentína - 24

6. Chile - 23

7. Paraguay - 21

8. Ecuador - 20

9. Bolívia - 13

10. Venezuela - 8

Argentína hátralévő két meccse: Peru (o), Ecuador (i)

Chile két hátralévő meccse: Ecuador (o), Brazília (i)

Peru az utolsó fordulóban Kolumbiát fogadja, amelyiknek már addigra már szintén tét nélküli lehet a meccs.

Brazília tehát akár ki is ejtheti a nagy riválist, amelyik a nyáron szerződtette Jorge Sampaoli kapitányt, de nyerniük még vele sem sikerült az argentinoknak.

Az Egyesült Államok sem kényezteti el szurkolóit, mert Hondurasban a 85. percben egyenlített, és maradt a negyedik helyen, rá is pótselejtező várhat, Ázsiából kap ellenfelet.