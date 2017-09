Idegenben győzött Gulácsi csapata

Péntek este megtartották a Bundesliga harmadik fordulójának nyitómeccsét, ahol az eddig veretlen Hamburger SV fogadta a Lipcsét, a korábbi két győzelem után azonban most kétgólos vereséget szenvedtek a hazaiak.

Az első félidőben nem esett gól, a másodikban viszont megtört a jég, a 67. percben Naby Keita egy óriási bombával bizonyította be, hogy hiába távozik jövő nyáron a Liverpoolba, addig tényleg mindent megtesz majd a csapatáért.

A 75. percben aztán a hamburgiak kerültek helyzetbe, de elvesztették a labdát, a felszabadításból pedig Timo Werner tudott indulni, aki óriási sprinttel, két védőt is maga mögött hagyva száguldott el a hazaiak kapujáig és be is vette azt, ezzel beállítva a 2-0–s végeredményt.

A videóbíró is szerepet kapott egyébként a meccsen, a vendégek ugyanis az első félidő hosszabbításában kaptak egy tizenegyest, a videós elemzés alapján azonban a bíró visszavonta a döntését, és szöglettel folytatódott a játék. A Bajnokok Ligájában is érdekelt lipcseiek kapuját Gulácsi Péter védte.

Bundesliga, 3. forduló:

Hamburger SV-RB Leipzig 0-2