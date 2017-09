Féláron vehetnek jegyet a Hertha női szurkolói

Korábban már mi is megírtuk, hogy a Bundesliga történetében először fog női bíró meccset vezetni vasárnap, most azonban az is kiderült, Dárdai csapata, a Hertha BSC ötszáz belépőt ad féláron a klub női szurkolóinak Bibiana Steinhaus bemutatkozása alkalmából – írja az MTI.

Szeretnénk minél több nő számára lehetővé tenni, hogy szemtanúja legyen ennek a történelmi pillanatnak.

– áll a csapat honlapján. A fent idézett mondat nem is túlzás, hiszen nemcsak a német, de az angol, a francia, az olasz és a spanyol élvonalban sem vezetett még soha meccset női bíró.

A magyar NB I-ben egyébként erre már több mint tíz éve sor került, 2007 februárjában Gaál Gyöngyi fújt a Kaposvár-Vác találkozón.