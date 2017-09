A Fradi kiütötte a Vasast, pedig az kétszer vezetett

Érdekes meccsen nyert a Ferencváros 5-2-re a Vasas ellen az OTP Bank Liga nyolcadik fordulójában. A Vasas kétszer is vezetett, gyakorlatilag kétszer is óriási védelmi hiba után, de a Fradi mind a kétszer fel tudott állni, nem csak egyenlíteni tudott, az emberelőnyét kihasználva végül a mesterhármasig jutó Varga vezérletével 5-2-re nyert, harmadik helyre jött fel.

Mielőtt a legfontosabb dolgokat felidézzük érdemes egy fontosról is megemlékezni. Ebben a párosításban 1972 óta nem volt olyan meccs, amikor 0-0 lett volna a végeredmény, a két fővárosi csapat most sem fukarkodott, hét gól esett.

Azért mondjuk, hogy védelmi hiba volt a Vasas első gólja is, mert Kulcsár – amúgy zseniálisan – úgy tudta elrúgni, kapásból a 16-os vonaláról, hogy 6-7 méteres körzetében nem volt hazai játékos.

A Fradi két új igazolása is pályára lépett, a ghánai Paintsil pedig be is írta magát a zöld fehér klub történelemkönyvébe, első meccsén egyből gólt rúgott. Lovrencsics Gergőt kell kiemelni, aki szép gólpasszt adott. Gaál Bálint Leandro és Dibusz hibáját kihasználva, amolyan kispályás góllal megint a Vasat juttatta előnyhöz. És akkor jött a Varga Roland-shov.

Fotó: Kovács Tamás

Előbb egy csodás csel után rúgta el kiválóan a hosszúba. Majd a vasasos Szivacski kiállítása után Lovrencsics bal oldali beadását (Böde okos labdaátlépése után) rúgta be, a végén pedig egy ellen elkövetett, teljesen ostoba szabálytalanság után értékesített egy büntetőt. Közben azért Priskin is egy gyönyörű akció végén ápolta egy picit a lelkét.

A Vasas kétszer is vezetett, de igazából egyetlen pillanatig nem volt kérdéses, hogy a Ferencváros mikor egyenlít. Ekkora különbség nem volt benne, de a Fradi teljesen megérdemelten nyert. Varga Roland 8 bajnoki meccsen már 8 gólnál jár.

OTP Bank Liga, 8. forduló

Ferencváros-Vasas 5-2 (1-1)

Groupama Aréna, 7135 néző, v.: Bognár T.

Gólszerzők: Paintsil (32.), Varga R. (62., 82., 93. - a harmadikat 11-esből), Priskin (84.), illetve Kulcsár (14.), Gaál (60.)

Sárga lap: Marcos Pedroso (43.), illetve Ristevski (52.), Hangya (55.), Szivacski (70., 72.), James (92.)

Kiállítva: Szivacski (72.)

Mezőkövesd Zsóry FC-Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 2-2 (0-1)

Mezőkövesd, 2544 néző, v.: Farkas Á.

Gólszerzők: Lázár (58.), Strestík (70.), illetve Arabuli (35., 88.)

Sárga lap: Cseri (40.), Lázár P. (62.), Fótyik (86.), illetve Tamás (21.), Sigér (32.), Habovda (43.)

DVSC-Diósgyőr 3-1 (1-1)

Nagyerdei Stadion, 5538 néző, v.: Berke

Gólszerzők: Varga K. (11.), Takács T. (85.), Tabakovic (88.), illetve Óvári (4.)

Sárga lap: Mengolo (56.), Varga K. (60.), Takács T. (93.), illetve Nagy T. (40.), Ugrai (55.)