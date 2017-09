Kilenc hónapja volt, de még mindig fáj

Dárdai Pál 2015. február óta a Hertha BSC vezetőedzője, a Werder Bremen nem tartozik a kedvenc ellenfelei közé, mert még egyszer sem tudta legyőzni. Vasárnap fél négykor megteheti, hogy javítson a mérlegen. A Bayernen kívül a Werder az a csapat, amelyiket még nem sikerült elkapnia, a Dortmundot is legyőzte már.

A legutóbbi berlini bajnokin a brémaiak nyertek, és ezzel megszakították a Hertha hétmeccses győzelmi szériáját.

"Kilenc hónapja történt, de még mindig fáj, ha visszagondolok arra a meccsre. Itt lenne már az ideje, hogy legyőzzük őket. Egy biztos, az első perctől meg akarjuk mutatni, ki az úr a háznál. Agresszíven, dinamikusan és veszélyesen fogunk játszani" - magyarázta Dárdai a Berliner Morgenpostban.

Nem lesz könnyű dolga a csapatösszeállításkor, mert Leckie, Kalou vagy épp Haragucsi is vb-selejtező és sokórás repülés után tér vissza Berlinbe.

A klub holland védője, Karim Rekik eközben a Bildnek adott interjút, ebben arról beszél, milyen kellemes meglepetés érte a német fővárosban, ahol jól érzi magát, és Dárdainak is köszönheti, hogy visszakerült a holland válogatottba. Rekik volt a Manchester City játékosa is, oda nem fért be, folyamatosan kölcsönadták, a Marseille-nél sem érezte a bizalmat. A Herthánál viszont igen.

(Borítókép: TF-Images / Getty Images Sport / Getty Images Hungary)