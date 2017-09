Gólzáporos meccsen nyert a PSG

Továbbra is veretlen a PSG a Ligue 1-ben, a bajnokság ötödik fordulójának péntek esti meccsén a Metz otthonában győztek 5-1–re a párizsiak. Az megint bebizonyosodott, hogy Neymart nem hiába vette meg a PSG, a brazil ugyanis amellett hogy gólt lőtt, az előkészítésben is tevékenyen részt vett, az egyelőre még csak kölcsönben szereplő Kylian Mbappé pedig rögtön góllal mutatkozott be a csapatnál.

A Metz fél órán át derekasan tartotta magát és bár a PSG-nek voltak helyzetei, ezek többnyire inkább szórakoztatóak voltak, mint veszélyesek. A 31. percben aztán Neymar remekül ugratta ki Cavanit, aki mellett Mbappé is ott futott, de végül az uruguayi fejezte be az akciót. Erre még tudtak válaszolni a hazaiak, egy szép beadás után Emmanuel Riviere fejelt a vendégek hálójába.

A második félidő elején a Metz még a vezetést is megszerezhette volna Aréola kapus hibáját követően, Riviere azonban nem találta el az üres kaput, így maradt az 1-1. Az 55. percben aztán Benoit Assou-Ekotto elgázolta Mbappét, piros lap lett a vége, így a hazaiak emberhátrányba kerültek. Nem sokkal később aztán éppen Mbappé volt az, aki első gólját megszerezve ismét vezetést szerzett a vendégeknek, saját lepattanó labdáját bombázta a Metz kapujába.

Innentől aztán nem volt megállás, először Neymar talált be, majd Cavani lőtt még egyet, végül pedig a 87. percben Moura állította be az 5-1–es végeredményt.

A forduló másik meccsén a Lille fogadta a Bordeaux-t, annak a mérkőzésnek 0-0–s döntetlen lett a vége.

Ligue 1, 5. forduló

Metz–Paris Saint-Germain 1-5

Lille–Bordeaux 0-0