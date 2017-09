Messi mesterhármassal üzent Madridba

Amíg a Real Madrid nem, addig a Barcelona hozta a papírformát és 5-0-ra ütötte ki városi riválisát, az Espanyolt. Messiék végig óriási kedvvel játszottak, gyakorlatilag úgy lőtték a gólokat, ahogy akarták. Lionel Messi három gólt szerzett, a Barca száz százalékosan, 9-0-s gólkülönbséggel vezeti jelenleg a bajnokságot.

Gyakorlatilag kilenc perc alatt eldőlt a meccs, bár az első pillanattól kezdve egyértelmű volt. Messi a 26. percben lőtte az első, majd 35-ben a második gólját, amelyet a 67. percben szerzett találatával tett klasszikus mesterhármassá. Ez volt a barcelonai karrierjének a 38. triplázása, pályafutása során pedig 42-edszer rúgott egy meccsen három gólt. 708 meccs, 571 gól az eddigi mérlege.

Akadt persze hátul gond, egyszer Jordi Alba hozta nehéz helyzetbe kapusát, de ezt is megúszták, mint ahogy a harmadik bajnokin is gólt, miközben a Real és az Atlético Madrid sem nyert, mindketten döntetlent játszottak és már négy pontot veszítettek. Persze a maratoni csata most még csak a harmadik fordulójánál tart.

La Liga, 3. forduló:

FC Barcelona-Espanyol 5-0 (2-0)

Sevilla-Eibar 3-0 (0-0)

Real Madrid-Levante 1-1 (1-1)

Valencia-Atlético Madrid 0-0

Vasárnap játsszák:

Deportivo La Coruna-Real Sociedad 12.00

Athletic Bilbao-Girona 16.15

Celta Vigo-Alavés 18.30

Villarreal-Real Betis 20.45

Hétfőn játsszák:

Málaga-Las Palmas 21.00

Pénteken játszották:

Leganés-Getafe 1-2 (0-1)