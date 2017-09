Ez a mozdulat okozta a lecsuknának, nem eltiltanának gondolatot

Szokatlanul kemény mondattal értékelt a Diósgyőr vezetőedzője, Bódog Tamás csapata 3-1-es debreceni veresége után.

Ha most azt mondanám, amit gondolok, akkor lecsuknának, nem eltiltanának.”

Az M4 gólösszefoglalójában az is kiderült, miért fogalmazott ilyen drasztikusan a Németországban és Dániában dolgozó szakvezető.

Varga Kevin ugyanis nyújtott lábbal csúszott be, és borította fel Lipták Zoltánt, aki így nem tudott visszazárni a helyére, középhátvédnek. A támadás végül góllal zárult.

Varga egyébként a mezőny egyik legjobb embere volt, az első debreceni gólt is ő lőtte. Ezért a megmozdulásáért azonban ki is állíthatták volna. Berke Balázs játékvezető azonban nem így gondolta, még csak nem is büntette.