Neymarék KO-val, Messiék Juve-veréssel startoltak a BL-ben

Lionel Messi meglőtte élete első, majd második gólját a Juventus kapusának Gianluigi Buffonnak, és ezzel a Barcelona győzni is tudott a Bajnokok Ligája csoportkörének első fordulójában. Kedden négy csoportban (A, B, C, D) rendeztek nyolc meccset, egyiken sem született nagy meglepetés. A PSG kiütötte a Celticet, a Chelsea az azeri Qarabagot, nyert a Bayern München és a Manchester United is a nagyok közül. A játéknap közvetítését itt olvashatja újra.

A csoport

Manchester United–Benfica 3–0 gól: Fellaini (35.), Lukaku (53.), Rashford (84.)

Paul Pogba életében először lehetett a United csapatkapitánya, de ezt nem élvezhette sokáig, a középpályás megsérült a 18. percben, a helyére beállt Fellaini még a félidő vége előtt fejelt egy gólt. Nem volt nehéz dolga, két manchesterire jutott egy védő.

A második félidőben is egy baseli védelmi hiba szerezhetett könnyű gólt a Manchester. Lukaku is különösebb megerőltetés nélkül fejelt kapuba egy szöglet után. A 84. percben Rashford állította be a végeredményt, a United győzelemmel tért vissza a BL-be.

Benfica–CSZKA Moszkva 1–2 gól: Seferovic (50.), illetve Vitinho (63., 11-esből), Zsamaletdinov (71.)

A csoport másik meccsén az első félidőben nem született gól, a második elején viszont a Benfica jól kezdett, Seferovic góljával vezetett. A CSZKA Vitinho vitathatóan megítélt 11-esével zárkózott, majd tíz perc percen belül fordítani is tudott, Zsamaletdinov lőtte be a győztes gólt.

B csoport

Bayern München–Anderlecht 3–0 gól: Lewandowski (12., 11-esből), Alcantara (65.), Kimmich (90.)



Az Anderlecht elég hamar nehéz helyzetbe került, a 11. percben a Lewandowskit lerántó Kimst küldték ki piros lappal. Lewandowski belőtt büntetője után viszont egész sokáig tartotta magát a belga csapat. Csak a második félidő közepén kapták be a második gólt, Thiago Alcantara gyalogolt be a fáradt védők mögé és passzolt kapuba egy beadást, majd Kimmich zárta le a meccset egy szép passz után.

Celtic–PSG 0–5 gól: Neymar (19.), Mbappe (34.), Cavani (40., 85., az első büntetőből), Lustig (83., öngól)

A PSG a francia bajnokságban hasít, és a BL-ben is remek rajtot vett az új igazolásaival. Az első gólt, a legdrágább játékos, Neymar szerezte. A PSG labdát szerzett a térfelén, majd gyorsan lekontrázta a skótokat. Neymar cselezt magát befelé, majd lazán átemelte a kapust. Mbappé már nem lőtt ilyen stílusos gólt, de jó helyen volt az ötösön, hogy befejezze a támadást. A félidő vége előtt Cavani még belőtt egy 11-est, és ezzel igazából már el is dőlt a meccs. A 83. percben Lustig öngóljával lett 4-0, majd két percre rá Cavani lehetetlen fejesével kapott KO-t a Celtic.

C csoport

Chelsea–Qarabag 6–0 gól: Pedro (5.), Zappacosta (30.), Azpilicueta (55.), Bakayoko (71.), Batshuayi (76.), Medvegyev (82., öngól)

Az azeri bajnok tűnt a keddi mezőny leggyengébbjének, és ez az eredmény alapján is beigazolódott. A jó formában lévő Chelsea lefutballozta őket, Pedro találatával már az ötödik percben 1-0 volt, majd jött Zapacosta demoralizáló gólja a 30. percben. A szélen felfutó hátvéd az oldalvonal közeléből vágta kapuba a rosszul helyezkedő kapus kezei fölött. Ráadásul a gólpasszt a másik kapus, Courtois jegyezte. A második félidőben sem vett vissza a Chelsea, de a sok védelmi hiba miatt nem is kellett nagyon szétszakadniuk a gólokért. Kétszer is szinte odaadták nekik a labdát.

Roma–Atlético Madrid 0–0

Az első játéknap egyetlen gól nélküli meccse. Az Atlético még a 91. percben is jó eséllyel pályázott a győzelemre, de remek reflexszel fogott ki fejest Alisson Becker kapus.

D csoport

Barcelona–Juventus 3–0 gól: Messi (45., 69.), Rakitic (56.)

Az előző idényben éppen a Juventus ejtette ki a Barcelonát a BL-ből, volt tehát miért visszavágniuk Messiéknek. A csatárnak személyes párharcot is jelentett a meccs, korábban még sosem talált be Gianluigi Buffonnak. A kapus góltalansága az első félidő végén dőlt meg, a védő nélkül maradt Messi gurította ki takarásból a bal alsó sarkot. Juventusnak volt ugyan pár helyzete az elején, de 30 perc játék után egyre nagyobb fölénybe került a Barca. A második félidőben is megmutatkozott a Juve-védelem gyengesége, Messi elfutása és beadása után éppen Rakitic elé gurítottak, aki lazán beemelte a helyüket kereső védők között, és a már földön fekvő Buffon fölött. A 69. percben megint csak nem volt a helyén a védelem, Messi gyorsan be is forgatta a visszafutó védőket, aztán Buffont is kimozdítva a bal alsó sarokba lőtt.

Olympiakosz Pireusz–Sporting 2–3 gól: Pardo (89., 93.), illetve Doumbia (5.), Martins (13.), Fernandes (43.)

Az Olympiakosz nagyot hajrázott, az alig több negyedórát játszót Pardo a 89. és a 93. percben is gólt szerzett, de a Sporting a háromgólos előnyéből jól gazdálkodhatott. Már az első félidőben 3-0-ra vezetett a portugál csapat, a forduló leggyorsabb gólja is övék lett, Doumbiának két perc sem kellett.

Borítókép: Franck Fife / AFP.