Aggasztó szám Dárdainak, nem érdekes a csapata

Vakarhatják a fejüket a Herthánál, vajon mit ronthattak el, hogy csak ennyien mentek ki csütörtök este a Bilbao elleni Európa Liga meccsre. Pedig a berlini drukkereknél nincs minden nap európai kupavendég, mert 2010-ben szerepeltek legutóbb az Európa Ligában, akkor egyébként tovább is jutottak.

Most egy európai léptékkel nézve is értelmezhető csapat volt az ellenfél - a baszkoknál hagyományosan nincs légiós, a saját bázisukra építenek -, de vagy a késői kezdés, vagy a csapat idei játéka miatt nem mentek a szurkolók. Dárdai rendre elmondja, Berlin szegény város, az a szurkolói kultúra, ami az ő játékos korszakát jellemezte, már tovatűnt. Ők a BL-ben telt házat vonzottak, később az UEFA-kupában is 50-60 ezren voltak rájuk kíváncsiak.

A Bild arról írt egyébként, hogy ezren csak a 35. perc környékén mehettek be a stadionba. Ők azzal vigasztalódhattak, hogy semmiről sem maradtak le, mert addig kapuralövése nem volt a csapatnak, a második félidőt ellenben már uralta.

Hogy 30 ezer alatt maradt a nézőszám, az riasztó a következő két ellenfélre nézve, hiszen az ukrán Zorya Luhanszk vagy a svéd Östersund sem annyira nézőcsalogató. Ráadásul a nemzetközi kupa nyilván sokat kivesz a játékosokból, és a hétvégi bajnokikon nem lesznek kicsattanó erőben.

A bajnokságban 47 ezres átlaggal büszkélkedhet a Hertha, utoljára 2015-ben játszott hétközi bajnokit, akkor a Köln ellen 40 ezren ott voltak az Olimpiai Stadionban. 2015 februárban, amikor még a holland Jos Luhukay volt az edző, akkor is 34 ezren voltak egy hétközi bajnokin a nézőtéren, az volt egyébként az utolsó meccse a hollandnak, és utána jött a magyar szakvezető.

A 2010-ben egyébként még ennél is érdektelenebb volt az EL-részvétel, akkor 13 ezren látogattak ki a Ventspils ellen. A sporting ellen is csak anynian voltak, és a Benfica sem mozdította meg a drukkereket, 15 ezren sem nézték meg a meccset. Ahhoz képest nem is rossz a cikk elejére írt nézőszám.

A Hertha volt egyébként az egyetlen német klub, amelyik pontot szerzett, mert a Hoffenheim és a Köln is kikapott.