7-8 milliós havi fizetések az NB I.-ben?

Az RTL Klub Házon kívül című műsorának csütörtöki adásában a magyar élvonal fizetéseire próbáltak meg fényt deríteni, és bár a klubok többsége elzárkózott a felelettől, a Honvéd és a Balmazújváros vezetője nyilatkozott.

Talán nem véletlen, hogy az egyik válaszadó az NB I. messze legszerényebb költségvetésű csapatának elnöke volt, míg a másik a Honvédé. Utóbbi klub ugyebár feleakkora költségvetéssel nyert bajnokságot tavaly, mint ami a Videoton vagy a Fradi rendelkezésére állt.

Bár George F. Hemingway (Honvéd) és Tiba István (Balmazújváros) anyagiakról mondott szavai is igen tanulságosak, a magyar futball állapotát leginkább Tiba egyik válasza szemlélteti. A klubelnök fideszes képviselőt arról kérdezték, mennyivel lenne több lehetősége csapatának, ha a miniszterelnök Balmazújvárosban gyerekeskedett volna (utalva a szégyenletesen sok pénzből gazdálkodó Felcsútra).

A politikus erre nevetve azt válaszolta, hogy:

Sajnos nekünk nem volt ilyen szerencsénk, de hát nem kell ahhoz miniszterelnöknek lenni, lehet miniszter is valaki vagy államtitkár.

Amivel ugye arra utalt, hogy mezei országgyűlési képviselőként nem is álmodhat olyan feltételekről, mint ami például Tállai András NAV-elnök és államtitkár Mezőkövesdjének vagy Seszták Miklós fejlesztési miniszter Kisvárdájának áll rendelkezésére. Ebben azért nagyjából benne is van, hogy miről szól magyar bajnokság 2017-ben.

Ami pedig a fizetéseket illeti, Tibától megtudhattuk, hogy Balmazújvárosban a legtöbbet kereső futballista 7 ezer eurót kap havonta, azaz kicsivel többet 2,1 millió forintnál, míg a játékosok fele 1 millió forint alatt keres. És ehhez jön még döntetlenenként 150 ezer, győzelmenként pedig 300 ezer forint.

A Honvéd elnöke 1000-5000 euróig (300 ezer-1,5 millió forint) terjedő fizetésekről beszélt a csapatánál, ami alól egyetlen játékos kivétel. Bár Hemingway nem nevesítette, nyilván az olasz Lanzafaméról van szó, aki valószínűleg az NB I. legjobb játékosa.

Hemingway a prémiumokat nem említette, azt viszont nyíltan kijelentette, hogy a foci Magyarországon nem piaci alapon működik. Ami pedig a tendenciákat illeti, Hemingway szerint az elmúlt két évben a játékosok rettenetesen túl lettek fizetve.

Ami a legjobban kitömött csapatoknál adott fizetéseket illeti, Tiba szerint egyértelműen el lehet hinni a sajtóban terjedő híreket a helyenként adott 8 milliós fizetésekről, de legalább ennyire sokkoló Muszbek Mihály sportközgazdász, egykori ligaelnök állítása is. Szerinte még az élvonal utánpótlásában játszó 18-21 éves játékosok is 150-500 ezer forint között keresnek havonta, még úgy is, hogy kiegészítőembernek sem számítanak a felnőttek között.

Mindez persze nem senkit nem zavarna különösebben, ha a magyar foci érdemi fejlődést mutatna, illetve ha a klubok ténylegesen kitermelnék ezeket a pénzeket. Ilyesmiről azonban szó sincs, a fejlődés egyelőre nem igazán látszik, a játékosok milliós fizetéseit pedig leginkább a magyar adófizetők állják.