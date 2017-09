Ibrahimovic visszatér és jobb lesz mint volt

Szűk egy hónappal ezelőtt jelentette be José Mourinho, hogy Zlatan Ibrahimovic egy évvel meghosszabbította a szerződését a Manchester Uniteddel, majd rögtön nevezte is a BL keretbe a csatárt, de csak mert volt ott hely, egyébként úgy vélekedett, hogy januárban térhet majd vissza. Ibrahimovic most egy interjúban beszélt az állapotáról, ahol többek közt azt is kijelentette, hogy nem egyszerűen visszatér majd, hanem még jobb is lesz, mint a sérülése előtt – írja a Sky Sports.

Ibrahimovic öt hónappal ezelőtt szenvedett térdszalag-szakadást, amivel meg is műtötték, azóta azonban szépen gyógyul, súlyos sérüléséről úgy nyilatkozott, mint egy "rövid szünet egy apró sérülés miatt", emellett pedig arra is kitért, hogy a türelem és a pozitív hozzáállás sokat segített a rehabilitációja során.

Jól érzem magam. A térdműtétem óta minden nap edzek, nincs szünet.

– mondta a svéd játékos, aki szerint ez egy új kihívás, de mentálisan erős, ha pedig a feladatra koncentrál, semmi nem állíthatja meg, bármin átlép, hogy elérje a célját.

Arról is beszélt, hogy mikor visszatér, még jobb lesz, mint előtte volt, egy jobb változata lesz a korábbi önmagának.

A sérülésével kapcsolatban elmondta, sosem érzett fájdalmat, csak egy különös érzést mozgás közben, ami egyértelműen mutatta, hogy valami nincs rendben a térdével. Most már erősödik a térde, legszívesebben már ma pályára lépne, de tudja, hogy ez nem így működik.

Csapatával kapcsolatban emlékeztetett arra, hogy Mourinhoval mindig a második év a legjobb, ebben az évben pedig a csapat is erősödött, így úgy érzi, nagy dolgokat érhetnek el. Mint mondta, csak azt várja, hogy visszatérhessen, játszhasson velük és kiélvezhesse a pillanatokat.