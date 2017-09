Mourinho: Rooney egy igazi klublegenda

Wayne Rooney júliusban, 13 év után döntött úgy, hogy elhagyja a Manchester Unitedet és visszaigazol nevelőklubjába, az Evertonba, most vasárnap pedig először tér vissza az Old Traffordra. José Mourinho, a United jelenlegi edzője is megszólalt ezzel kapcsolatban és elmondta, Rooney egy igazi klublegenda, szerinte pedig a közönség is ennek megfelelően fogja majd fogadni a 31 éves játékost – írja a Sky Sports.

Úgy gondolom, hogy meg fogja kapni azt a tiszteletet amit megérdemel, remélhetőleg a meccs előtt és után is, de a meccs közben nem.

– nyilatkozta a portugál szakember, aki szerint Angliában néha túl könnyen lesz valaki "legenda", de ebben az esetben erről szó sincs, Rooney a pályára lépések, gólok és a megnyert trófeák tekintetében is jogosan számít klublegendának. Hozzátette azt is, hogy véleménye szerint Rooney a United történetének egyik legfontosabb játékosa.

Mourinho emellett beszélt az idei nyár sztárigazolásáról, Romelo Lukakuról is, aki első öt meccsén öt gólt vágott a United színeiben. A tréner szerint Lukaku a legjobbkor érkezett hozzájuk, a csapatba is könnyen be tudott illeszkedni és a játékstílusát tekintve is tökéletesen oda illik.

Mint mondta, jól látszik, hogy a csapat tudott fejlődni az előző szezonhoz képest, amihez a belga csatár is hozzáteszi a maga részét, jól sikerült betöltenie azt az űrt, amit Ibrahimovic kiesése és Rooney távozása hagyott.