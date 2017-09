Nikolics újra betalált, klubcsúcsnál jár Chicagóban

Újabb, a D.C. United ellen 3-0-ra megnyert meccsen rúgott góljával már klubcsúcsnál tart a Chicago Fire-nél Nikolics Nemanja, akinek ez volt a 18. találata a szezonban, ezzel beérte az eddigi egyedüli csúcstartó Ante Razovot.

Nikolics a 90. percben, büntetőből volt eredményes, a győzelemmel pedig a Chicago közel került az automatikus rájátszást jelentő második helyhez a főcsoportjában.

Nikolicsék az a D.C. Unitedet győzték le, amiben csereként állt be Stieber Zoltán, de nem ez volt az egyetlen magyaros rangadó szombat este az MLS-ben, Sallói Dániel és Németh Krisztián csapatai, a Sporting Kansas City és a New England Revolution is egymás ellen játszott ugyanis. Sallói ezúttal nem kapott lehetőséget, de Németh sem játszott túl sokat, már a 11. percben kiállították egy teljesen felesleges könyöklésért.

A korán emberhátrányba kerülő Revolution ki is kapott, 3-1-re nyert a Sporting Kc.