És még a bíró nem nyújtott kezet, miután elvette a szabályos gólt

Az előző héten a Debrecen-Diósgyőr meccsen 1-1-nél egy nyilvánvaló, vélhetően piros lapot érő talpalás után kapott gólt a DVTK, és veszítette el a meccset. Lecsuknak, ha elmondom a véleményemet, értékelt akkor.

Most 2-2-nél egy nyilvánvalóan szabályos gólt nem adott meg Solymosi játékvezető a Diósgyőrnek a Paks ellen. Az asszisztensnek, aki ráadásul még majdnem vonalban is állt, a fű nyírása is segíthetett volna, ehelyett jött az elég súlyos hiba. A videón 6:05-től az eset. (Előtte mondjuk Verpecz nagy alakítását is érdemes megnézni.)

Csak a szokásos, mondta erre higgadtan Bódog. (Solymosi volt egyébként az a bíró, aki az Újpest légiósának magyarul kezdett el beszélni, de ez most nem ide tartozik.)

A diósgyőriek szakvezetője a meccs utáni sajtótájékoztatón - a helyi napilap stábja meg is örökítette vágatlanul - nem véletlenül mondta, lassan már ő érzi magát hülyének, hogy ezeket az ítéleteket szóba kell hoznia.

„A bíró mondta nekem a meccs előtt, hogy normálisan beszéljek vele. Csak annyit kértem, normálisan fújjanak. Majd nem fog velem kezet a végén. Ez arrogancia.

Van olyan edző, aki 13,5 centiről anyázza a bírókat, szó szerint. Kap 100 ezer forintos büntetést.

Én maximum szóvá teszek valamit, nem bántom őket. Majd nem fogadta el a kézfogásom. Nem vagyok leprás tudtommal” - magyarázta elkeseredetten.