Rooneyt másolta, de Messihez hasonlítják

Paulo Dybala emléketessé tette századik meccsét a Juventusban. A Sassuolóval játszott olasz bajnokin mesterhármast szerzett, az argentin góljaival nyert a Juve 3-1-re.

Dybala a 16. percben nyitott, Mandzukictól kapott keresztlabdát tekert be kapásból a bal sarokba, mozdulni sem tudott rá a kapus. A 49. percben már kicsit közelebbről, de megint egy technikás gól lőtt, laposan, ütemtelen mozdulattal talált be a bal alsóba. A harmadik gólját húsz méterről, szabadrúgásból csavarta be. A Sassuolo az 51. percben szépített, több védelmi hiba után közelről kotorták a labdát kapuba a hazaiak.

Az argentin csatár nagyon jól rajtolt a szezonban, négy bajnokin nyolc gólt szerzett, közte két mesterhármast. Az öt topligát nézve utoljára Wayne Rooney volt hasonlóra képes, még 2011-ben talált be egymás után négy bajnoki meccsen a Manchester United játékosaként.

A 23 éves Dybalát már Lionel Messihez is hasonlítják, de ő tiltakozik az ilyen összevetés ellen. „Álljanak le, ne hasonlítsanak Messihez, én Paulo Dybala vagyok. Minden játékos önmaga, én Dybala vagyok. Nem arról van szó, hogy ne tetszene, ha Messihez hasonlítanak, de ő egy olyan játékos, aki már öt Aranylabdát nyert. Az összevetés nem tűnik abszurdnak, de én önmagam akarok lenni. Senkihez se hasonlítsanak. Saját karriert akarok, trófeákkal, gólokkal és egyedi játékkal." – idézte a Foxsports a játékost.