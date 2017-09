A hazai Eb-re nincs pótselejtező, hogy fogunk így kijutni?

A magyar futballválogatott számára még két világbajnoki selejtező hátravan, de ezek már tét nélküliek, ugyanis egészen biztosan nem juthatunk ki a 2018-as vb-re. A következő valódi tétmeccset a mieink egy új sorozatban fogják játszani jövő szeptemberben.

2018 szeptemberében kezdődik ugyanis az UEFA Nemzetek Ligája, amely egyrészt a barátságos meccseket hivatott felváltani, másrészt

a mostani sorozatnak komoly tétje is lesz: négy csapat innen kvalifikálja magát a 2020-as Eb-re.

A 2016-os kiírásban négy helyet a pótselejtezők győztesei kaptak, ki ne tudná, Magyarország Norvégiát verte. Pótselejtezők viszont most nem lesznek a csoportharmadikoknak, vagyis egy olyan esély vész el, ami a hazai futballt feltette a térképre. Kapunk helyette másikat, de az mégsem olyan, mint a pótselejtező volt. Nézzük meg, pontosan mi is ez a Nemzetek Ligája.

Az UEFA már régóta kereste a lehetőségét, hogy az Eb-, illetve a világbajnoki selejtezők közben lejátszott tét nélküli, sokszor érdektelen barátságos meccseket felváltsa egy színvonalasabb, téttel bíró sorozattal. 2014-ben fogadták el a koncepciót, amely jövőre el is indul.

Az 55 részt vevő országot az UEFA a nemzeti válogatottak koefficiensei alapján négy divízióra osztja majd a 2018-as vb-selejtezők befejezése után, azaz idén novemberben, a következő módon:

A divízió: 1–12. válogatott, 4 darab hármas csoport

B divízió: 13–24. válogatott, 4 darab hármas csoport

C divízió: 25–39. válogatott, 1 darab hármas és 3 darab négyes csoport

D divízió: 40–55. válogatott, 4 darab négyes csoport

Minden csoportban oda-visszavágós (összesen hat forduló) rendszerben 2018 szeptemberében, októberében és novemberében játszanak. Minden divízióból a négy csoportgyőztes az úgynevezett playoffkörbe jut, és egyben a csoportgyőztesek (kivéve az A divízió) eggyel feljebb jutnak. A csoportutolsók (kivéve a D divízió) egy divízióval lejjebb esnek. Az A divízió csoportelsői játszanak majd a Nemzetek Ligája kupájáért.

Bár az UEFA majd novemberben hivatalosan is kihirdeti a csoportokat, egy nem hivatalos oldal szerint Magyarország a jelenlegi állás szerint még éppen a B divízióba jutna. Így állnak a koefficiensek a vb-selejtezők alapján:

A divízió: Németország, Portugália, Belgium, Spanyolország, Anglia, Svájc, Olaszország, Franciaország, Lengyelország, Oroszország, Horvátország, Izland.

B divízió: Wales, Hollandia, Szlovákia, Észak-Írország, Svédország, Ukrajna, Bosznia, Ausztria, Törökország, Írország, Dánia, Magyarország

C divízió: Szlovénia, Albánia, Csehország, Románia, Skócia, Montenegró, Szerbia, Görögország, Bulgária, Norvégia, Izrael, Finnország, Ciprus, Észtország, Azerbajdzsán

D divízió: Litvánia, Fehéroroszország, Grúzia, Örményország, Macedónia, Feröer szigetek, Lettország, Luxemburg, Moldova, Kazahsztán, Liechtenstein, Málta, Andorra, Koszovó, San Marino, Gibraltár.

11 Magyarország-Portugália 0-1 vb-selejtezőn, eldőlt, hogy nem leszünk ott a világbajnokságon Galéria: Futball VB 2017 selejtező - Magyarország - Portugália (Fotó: Huszti István / Index)

Ez a sorrend még az utolsó vb-selejtezős forduló és a playoffkör után változni fog, akár lejjebb is kerülhetünk, hiszen a listán a 24. helyet foglaljuk el ebben a pillanatban. A Svájc és a Feröer elleni két hátralévő selejtező ezért kiemelten fontos, mert nyilván a második divízóban lenne célszerű maradni, bár kétségtelenül van előnye a C-nek is, ha mondjuk azt megnyerjük, de hol vagyunk még attól.

Hogy néz ki a menetrend?

2018 szeptemberében kezdődik a Nemzetek Ligája, és három hónap alatt 3x2 fordulót rendezve el is dőlnek a csoportok, vagyis az, hogy mely csapatok jutnak fel, illetve esnek ki a divíziókból.

Időrendben haladva: 2019 márciusában elkezdődik az Eb-selejtező sorozat is. Az 55 nemzetet 10 csoportba osztják, lesz 5 darab öt- és 5 darab hatcsapatos csoport. 2019. márciusban, júniusban, szeptemberben, októberben és novemberben is havi 2-2 fordulót, azaz összesen 10 fordulót rendeznek majd. Minden csoportból az első és a második jut ki a 13 városban – köztük Budapesten is – rendezendő Európa-bajnokságra.

Közben 2019 júniusában lezajlik a Nemzetek Ligája A divíziójának playoffköre is, amelyben a négy csoportgyőztes vesz részt. Ez egyelőre csak a Nemzetek Ligája bajnoki címéről hivatott majd dönteni. A tornán nem körmérkőzést, hanem elődöntőt, majd a győztesek számára döntőt rendeznek majd.

2019 novemberére tehát befejeződnek a Európa-bajnoki selejtezők, ahonnan 20 csapat már kijutott az Eb-re, és az is eldől, ki nyeri a Nemzetek Ligáját. Külön motivációt jelent, hogy az Eb 24 fős mezőnye a Nemzetek Ligája négy divíziójának győztesével egészül ki, azaz az A, a B, a C és a D osztály legjobbja is ott lehet az Eb-n. Ennek a döntőit 2020 márciusában rendezik.

Az európai válogatott futball menetrendje 2019 szeptemberétől:

2018. szeptember – két csoportforduló a Nemzetek Ligájában

2018. október – két csoportforduló a Nemzetek Ligájában

2018. november – az utolsó két csoportforduló a Nemzetek Ligájában

2019. március – két csoportforduló az Európa-bajnoki selejtezőben

2019. június – két csoportforduló az Európa-bajnoki selejtezőben; a Nemzetek Ligája A divíziójának playoffköre

2019. szeptember – két csoportforduló az Európa-bajnoki selejtezőben

2019. október – két csoportforduló az Európa-bajnoki selejtezőben

2019. november – az utolsó két csoportforduló az Európa-bajnoki selejtezőben

2020. március – a Nemzetek Ligája playoffkörei

2020. június–július – Európa-bajnokság 13 városban

Felmerül a kérdés: mi van akkor, ha bármelyik divíziógyőztes már kvalifikálta magát a tényleges selejtezőből az Európa-bajnokságra?

A szabály azt mondja ki, hogy akkor a saját divíziójából az utána rangsorolt csapat juthat ki.

Egy példán keresztül érthetőbb lesz, hogyan is néz ki ez az egész.

A most C divízióba sorolt Szlovénia az Eb-selejtezőn kivívja a részvételt, de megnyeri a C divízió döntőjét mondjuk Csehországgal szemben és a csehek az Eb-selejtezőből nem jutnak ki, akkor a csehek is utazhatnak az Eb-re. Ha ők is kvalifikáltak az Eb-selejtezőben, akkor addig mennek le a rangsorban, míg olyat válogatottat nem találnak, amelyiknek az Eb-selejtezőben nem sikerült kijutnia, de a Nemzetek Ligájában jól szerepelt.

Az Eb-csoportban elért pozíció tehát háttérbe szorul, az a fontosabb, hogy a Nemzetek Ligájában meddig jutott egy-egy nemzet.

Akár az az életszerű helyzet is előfordulhat, hogy az A divízió valamennyi csapata sikeresen vívja meg az Eb-selejtezőt. Ekkor a divíziók bajnokai mellett a B divízióból, a Nemzetek Ligájában elért eredmények alapján kezdik feltölteni az Eb mezőnyét, az mellékes, hogy egy ország az Eb-selejtezőben hányadik lett.

Ha viszont egy A divízióban szereplő csapat pocsékul szerepel a selejtezőben – mint legutóbb például a görög –, mentőövet jelenthet neki az NL. Ha a másik 11 A divíziós kijut, akkor a feltöltésnél kedvező helyzetben lesznek, és megnyílhat az út.

Összefoglalva, alapból tehát az Eb-selejtezőben elért eredmény számít, és ez minimum 20 csapatot jelent majd, utána rangsorol majd a Nemzetek Ligája eredményesség.

Fontos szál, hogy az új lebonyolítás megnyitja a D divízió, vagyis a leggyengébbek közül egynek az utat. Ebben az osztályban olyan országok vannak, amelyek közül még egyik sem volt Eb-résztvevő korábban.

Bemutatjuk, mi történhet Akkor próbáljuk meg konkrétumokkal is szemléltetni a lényeget. A könnyebb megértés érdekében levezetünk egy teljes Eb-selejtező- és egy Nemzetek Ligája sorozatot, hogy értsük, miről is szólhat ez az egész új rendszer (alapul a jelenlegi koefficienseket vettük) Először Eb-selejtezünk. 10 csoport lesz, öt ötös, öt hatos. A mostani koefficiens alapján és a papírformát figyelembe véve így festene a végeredmény (mindenhol a csapatok legutóbbi két meccsét vagy a pillanatnyi formájukat vettük figyelembe) A csoport: 1. Németország, 2. Ausztria, 3. Montenegró, 4. Litvánia, Liechtenstein B csoport: 1. Portugália, 2. Skócia, 3. Bosznia, 4. Azerbajdzsán, 5. Kazahsztán C csoport: 1. Belgium, 2. Ukrajna, 3. Románia, 4. Észtország, 5. Moldova D csoport: 1. Spanyolország, 2. Svédország, 3. Csehország, 4. Ciprus, 5. Luxemburg E csoport: 1. Anglia, 2. Észak-Írország, 3. Albánia, 4. Finnország, 5. Lettország F csoport: 1. Svájc, 2. Szlovákia, 3. Szlovénia, 4. Izrael, 5. Feröer-szigetek, 6. Gibraltár G csoport: 1. Olaszország, 2. Hollandia, 3. Magyarország, 4. Macedónia, 5. San Marino H csoport: 1. Franciaország, 2. Wales, 3. Dánia, 4. Örményország, 5. Koszovó I csoport: 1. Lengyelország, 2. Izland, 3. Írország, 4. Grúzia, 5. Andorra J csoport: 1. Horvátország, 2. Oroszország, 3. Törökország, 4. Fehéroroszország, 5. Málta Az Európa-bajnokságra kijutott: Németország, Ausztria, Portugália, Skócia, Belgium, Ukrajna, Spanyolország, Svédország, Anglia, Észak-Írország, Svájc, Szlovákia, Olaszország, Hollandia, Franciaország, Wales, Lengyelország, Izland, Horvátország, Oroszország A Nemzetek Ligája sorozat végeredménye: A divízió, 1. csoport: 1. Németország, 2. Franciaország, 3. Izland A divízió, 2. csoport: 1. Olaszország, 2. Portugália, 3. Horvátország A divízió, 3. csoport: 1. Belgium, 2. Svájc, 3. Oroszország A divízió, 4. csoport: 1. Spanyolország, 2. Anglia, 3. Lengyelország. A final four: Elődöntő: Németország–Spanyolország 1-0, Olaszország–Belgium 2-0. Döntő: Németország–Olaszország 1-1 (11-esekkel 4-3). Németország nyerte a Nemzetek Ligáját, Izland, Horvátország, Oroszország és Lengyelország esett ki. -------------------------------------------------------------------- B divízió, 1. csoport: 1. Wales, 2. Ausztria, 3. Magyarország B divízió, 2. csoport: 1. Hollandia, 2. Dánia, 3. Bosznia B divízió, 3. csoport: 1. Ukrajna, 2. Írország, 3. Szlovákia B divízió, 4. csoport: 1. Észak-Írország, 2. Svédország, 3. Törökország. A final four. Elődöntő: Wales–Észak-Íroroszág 2-1, Hollandia-Ukrajna 3-1. Döntő Hollandia–Wales 3-2. A négy final fouros csapat feljutott az A divízióba, Magyarország, Bosznia, Szlovákia és Törökország kiesett a C-be. -------------------------------------------------------------------- C divízió, 1. csoport: 1. Szlovénia, 2. Görögország, 3. Finnország, 4. Azerbajdzsán C divízió, 2. csoport: 1. Szerbia, 2. Albánia, 3. Izrael, 4. Észtország C divízió, 3. csoport: 1. Csehország, 2. Norvégia, 3. Montenegró, 4. Ciprus C divízió, 4. csoport: 1. Skócia, 2. Bulgária, 3. Románia A final four. Elődöntő: Szlovénia-Skócia 0-1, Szerbia-Csehország 1-5. Döntő: Skócia-Csehország 1-0. A négy final fouros csapat feljutott a B divízióba, Azerbajdzsán, Észtország, Ciprus, Románia kiesett a D-be. -------------------------------------------------------------------- D divízió, 1. csoport: 1. Litvánia, 2. Örményország, 3. Luxemburg, 4. Gibraltár. D divízió, 2. csoport: 1. Fehéroroszország, 2. Lettország, 3. Liechtenstein, 4. San Marino D divízió, 3. csoport: 1. Kazahsztán, 2. Grúzia, 3. Feröer szigetek, 4. Koszovó D divízió, 4. csoport: 1. Macedónia, 2. Örményország, 3. Moldova, 4. Andorra A Final Four. Elődöntő: Litvánia–Macedónia 0-1, Fehéroroszország–Kazahsztán 2-1. Döntő: Macedónia–Kazahsztan3-1. A négy final fouros csapat feljutott a C divízióba, -------------------------------------------------------------------- A fentiek szerint az A divízió legjobb négyeséből mindegyik csapat kiharcolta az Eb-részvételt a selejtezőből. Sőt, szimulációnk alapján mind a 12, így a B divízióból kellene feltölteni. Mivel annak is a final fourba jutott négy csapata is benne van a legjobb húszban, így a B divízióból, a második helyen végzettek közül kellett kiválasztani a továbbjutót. Viszont Ausztria és Svédország is már kijutott az Eb-selejtezőből, így Dánia és Írország jutott ki az Európa-bajnokságra. A C divízióban Skócia nyert, de a skótok is kvalifikálták magukat az Eb-selejtezőben, mivel a divíziódöntőt elbukó csehek nem, ezért ők jutottak tovább ebből az osztályból. A D csoportban nem volt vita, ott csak olyan csapatok voltak, amelyek a selejtezőben hátul végeztek, így aztán a ligát nyerő Macedónia jutott el az Európa-bajnokságra. Összegezve, a Nemzetek Ligájából, a fenti szimuláció alapján Írország, Dánia, Csehország, Macedónia jutott be. Ez persze csak egy szemléltetése annak, ahogy a mostani tervek állnak. Az MLSZ-től azt az információt kaptuk, hogy szeptember 20-án ül össze az UEFA, és akkor döntenek arról, hogy a feltöltésnek mi lesz a módszere. Az az egy biztos, hogy feltöltés lesz, de arról fognak megállapodni, hogy milyen szabályok szerint menjen, illetve az egésznek a menetrendjét is áttárgyalják, mert a 2020. márciusi befejezés (az A divizió final fourja) elég zavaró.

Magyarország mire menne egy harmadik hellyel?

Az előző négy selejtezőben Magyarország rendre a harmadik helyre futott be, jelenleg is harmadik. Az a rossz hír, hogy ez most semmire sem lenne elég. Kivétel: ha nem nyerjük meg a divíziónkat.

Ha nem így lesz, akkor nagyon könnyen előfordulhat egy olyan helyzet, hogy építünk egy szuper stadiont 2020-ra – Szlovákiának. Vagy éppen Ausztriának. Mert kézenfekvő lenne, hogy ha rendező nem jut ki, akkor a hozzá földrajzilag legközelebbi ország játszhat a stadionjában.

A magyar labdarúgó-válogatott 1997-ben volt legutóbb a második helyen bármelyik selejtezőben, az a pozíció jelent megnyugtató kijutást, ezt azonban nem lesz könnyű összehozni, látva a jelenlegi keretet. Ráadásul az utánpótlástornákról inkább hiányoztunk, igaz, a 17 évesek között van néhány nagyon tehetséges játékos.

A 2016-os Eb-ről hiányoztak a dánok, szerbek, skótok, hollandok, hogy csak pár olyan nemzetet említsünk, amelyeknek most reális esélyük van a vb-részvételre is. Ezekkel az országokkal kellene felvenni a versenyt valahogy.

Nagy kérdés egyelőre, melyikkel járnánk jobban, a B vagy a C divízióval. Ezt azonban a hátralévő vb-selejtezők úgyis eldöntik.

Mi lesz hosszú távon?

A tervek szerint a Nemzetek Ligája 2020 őszén, a fentebb felsorolt elvek alapján, a második idényével folytatódna. 2021-ben elkezdődnek a világbajnoki selejtezők és azt egyelőre nem tudni, hogy a Nemzetek Ligája milyen elven csatlakozna abba bele (a kijutási szisztéma alapján vélhetően sehogyan). Egyelőre még az sem tisztázott, hogy a 2024-es Eb-selejtezőkre is megmaradnak ezek az elvek, ezt majd az UEFA az első két sorozat eredményességétől teszi függővé.

Két utat kaptak tehát a csapatok az Eb-re való kijutásra, amelynek külön érdekessége, hogy a leggyengébb válogatottak közül is egy ott lehet majd a 2020-as tornán. Bár papíron mi most még a B csoportba tartozunk, a C-ben is rengeteg olyan válogatott található, akik ellen már régen nyertünk meccset. Ennek fényében hiába tét nélküli, komolyan kell vennünk az utolsó két vb-selejtezőnket, hogy ne rontsunk ezen a pozíciónkon.

Az biztos, a végső sorrend a vb-selejtezők lezárása után derül ki. A Nemzetek Ligája sorsolását még nem hozták nyilvánosságra, könnyen lehet, hogy még idén megtartják, de legkésőbb 2018 tavaszán megrendezik.

(Borítókép: A magyar válogatott 2-1-re megverte Norvégiát hazai pályán 2015-ben. Fotó: Huszti István/Index)