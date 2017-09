Melyik volt a nagyobb? A Pool vagy a Manchester fordítása?

A FourFourTwo futballszaklap összeszedte minden idők 25 legjobb BL-meccsét, ha már idén 25 éves a Bajnokok Ligája.

Mivel ez egy szubjektív válogatás, hosszan lehetne rajta vitatkozni, és természetesen vannak klasszikus párharcok, amelyek tényleg az élre kívánkoznak.

Az azért kicsit furcsa, hogy a 2014-es döntő, a Real Madrid-Atletico Madrid (4-1) hogyan lehetett csak tizedik, amikor Ramos fejese a 93. percben jelentette az életben maradást, a hosszabbításban aztán hármat vágott Ancelotti csapata.

Mit gondol a sorrendről? 163 A MU fordítása volt a nagyobb

92 Helyes a sorrend

38 A Barca mindent visz

14 A Realt hiányolom

Mert oké, a Werder tényleg hatalmasat fordított az Anderlechttel szemben 1993-ban (0-3-ról lett 5-3), az mégiscsak csak egy szimpla csoportkör volt.

Az is rejtélyes, hogy lehet a 15. a sorban az a Barca-Inter (1-0), amikor Pedro szabályos gólját elvette a bíró az utolsó percekben, ezzel Mourinho csapata jutott be a fináléba, amit később meg is nyert.

A 8-3-as Monaco-Depor (2003-ból), ami sokáig a leggólgazdagabb meccs volt a sorozatban, a 18. helyre volt jó. A tavalyi City-Monaco egy hellyel előzi meg.

De mindegy is, itt a dobogós sorrend