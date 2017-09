Messi négy góljával kivégezték az Eibart

Az előző fordulóban a Barcelona nehezen nyert, de az ötödik játéknapon már újra magabiztosan játszott, 5-1-re verte az Eibart, miközben a négy találattal záró Lionel Messi meglőtte 300. gólját a katalánok stadionjában, a Camp Nou-ban.

Az öt bajnoki meccs után kilenc gólnál járó Messi a 20. percben talált be először, lazán emelte kapuba büntetőjét, amit Nelson Semedeo ledöntéséért kapott a Barcelona. A második hazai gól is rögzített helyzetből született, Denis Suárez szögletét Paulinho fejelte az ötösről a kapuba.

Az 53. percben Messi a félpályáról indulva játszotta magát tisztára, a 16-osról lőtt is, de Dmitrovic kapus ezt még fogni tudta. A második hullámban érkező Denis Suárez viszont már nem hibázott, igazított egyet és keresztbe lőtt a kapu bal alsó sarkába.

Egy remek beadás után Martínez szépített az Eibarból, de ez nem akasztotta meg egy pillanatra sem a Barcát. Két perccel később újra Messi következett, két védő között gurított a jobb alsó sarokba.

A következő góljánál is megállíthatatlan volt, megint a félpályánál indult, a jobb szélen húzta meg, egyet kényszerítőzött Paulinhóval és máris a kapu előtt volt. Hiába rángatta meg két védő is, a lendület sodorta, és egy keresztbe gurítás is elég volt a találathoz.

A 6-1-es végeredményt a 87. percben állította be a Barcelona. Egy kontra után Messi kipasszolt oldalra, és ugyan Vidal is lövőhelyzetben volt, de visszaadta középre, az argentin pedig egyből lőtt.

A Barcelona eddig hibátlan a bajnokságban, a gólkülönbsége lenyűgöző, 17-et szerzett és csak 2-t kapott. Messi pedig minden idők legjobb szezonkezdetét tudhatja magáénak a spanyol bajnokságnak, senki sem szerzett még kilenc gólt öt bajnoki alatt. Igaz, a korábbi rekord is az övé volt, 2012-ben 8/5-tel nyitott.