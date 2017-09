Idegenben parádézott a Monaco

A Ligue 1 hetedik fordulójának második meccsén a Lille-hez látogatott a PSG egyetlen komoly ellenfelének számító Monaco, ahol aztán jól ki is tömték a hazai csapatot, négy gólt lőttek a Lille-nek.

A hazai szurkolók egészen a 24. percig örülhettek, akkor történt ugyanis, hogy a Lille védelme elsőzör megakasztott egy támadást, két labdaérintés után pedig szépen el is adták a labdát, egyenesen Joveticnek passzoltak, aki kíméletlenül be is vágta, megszerezve ezzel a vezetést a Monacónak.

Öt perccel később aztán megint a hazaiak védelme hibázott óriásit, így jutott el Ghezzalhoz a labda, aki a kapuba bombázta a vendégek második gólját is.

A második félidőben sem lett jobb a helyzet a Lille számára, kevesebb mint három perc kellett ahhoz, hogy egy újabb hiba után megint gólt kapjanak. Enyeama ugyan az első lövést még nagy bravúrral hárítani tudta, a kipattanót azonban Falcao könnyedén fejelte be az üres kapuba.

A 72. percben aztán a hátvéd Jorge villant meg, csatárokat megszégyenítő sebességgel tört kapura és végül csak a tizenhatoson belül tudták megállítani egy szabálytalansággal. A büntetőt nem ő, hanem Falcao rúghatta, aki nem is hibázott, ezzel beállította a 4-0-s végeredményt.

A kolumbiai csatár egyébként ezzel a két góllal már 11 találatnál tart ebben az idényben, pedig még csak a hetedik fordulóban tartunk, az pedig talán még szemléletesebbé teszi a teljesítményét, hogy ennél több gólt csapatszinten is csak a PSG tudott lőni.