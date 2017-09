Álomgólok a Puskás-díj idei jelöltjei között

Péntek délután kiderült, hogy melyik 10 gólt jelölte az idei Puskás-díjra a FIFA, ezek közül fog majd eldőlni, hogy melyik volt a legszebb találat az elmúlt év során a világfutballban. Tavaly Neymar és Messi is ott volt a jelöltek között, idén azonban egyetlen igazán nagy sztárnak sem sikerült bekerülnie.

Az idei jelöltek között van egy gól a chilei és a mexikói első osztályból, a spanyol bajnokságból, Dél-Afrikából, valamint a Skót Ligakupából. Ott van Mandzukic egyenlítő gólja a BL-döntőről, egy szép Giroud megmozdulás a Premier League-ből, valamint Matic gólja az FA-kupa elődöntőjéből.

Emellett ott van még a Barcelona ificsapatánál játszó Jordi Mboula gólja, ami alapján a katalánoknak van oka bánkódni, hogy a fiatal játékos a Monacóhoz távozott.

A nők részéről idén is egy gól került be, a tavalyival ellentétben pedig ezt nem is fáj végignézni, persze nyilván azért, mert a botladozás helyett ez egy félpályáról eleresztett bomba volt.

Szavazni majd a FIFA oldalán lehet, első körben október 9-ig, utána pedig a három bent maradt gólra október 23-ig. A gólokat itt lehet egyesével megnézni.