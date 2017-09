Dárdaiék büntetővel bukták meccsüket

A Hertha BSC tizenegyessel kapott ki a Bundesliga hatodik fordulójában, míg a másik magyar érdekeltségű klub, az RB Leipzig keddi veresége után újra nyert.

A Hertha az eddig csak három pontot szerző Mainz-cal játszott, de nem sikerült hozni a papírforma alapján könnyűnek ígérkező meccset. A mérkőzés egyetlen gólját Pablo De Blasis szerezte tizenegyesből az 54. percben.

A Lipcsében kedden először védett Mvogo, de most újra Gulácsi Péter állhatott be a kapuba. Az RB Leipzig hozta a meccsét, 2-1-re verte az Eintracht Frankfurtot. Augustin a 28. percben szerzett vezetést, majd Werner 67. perces góljával 2-0-ra vezetett a Lipcse. A 77. percben a csereként beállt Rebic szépített. Gulácsiék győzelmükkel feljöttek a bajnokság hatodik helyére, a most döntetlenező Augsburg csak jobb gólkülönbségével van előttük.

A Hoffenheim is előrelépett, a Schalke elleni 2-0-s győzelmével már a második helyen áll, egy ponttal előzte meg a Bayern Münchent.

Bundesliga, 6. forduló: