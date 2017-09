Először kezdett, megmentette a Realt

Az életében először kezdő Dani Ceballos lett a Real Madrid nyerő embere, a spanyol bajnokság hatodik fordulójában az őt két góljával győzték le 2-1-re a Deportivo Alavést.

A Madridnak muszáj volt talpra állni a Real Betistől elszenvedett vereség után, és ha nem is túl könnyen, ez sikerült is Zinedine Zidane csapatának.

A Real már a keddi Bajnokoki Ligája mérkőzésére is gondol, ezért a liga utolsó előtti csapata ellen több kulcsjátékosát is pihentette Zidane, így nem lépett pályára Luka Modric és Gareth Bale sem. A Real Betistől érkezett Ceballos viszont első Real-meccsét játszhatta végig, előtte összesen négy percet kapott, de most bebizonyította, lehet számítani rá.

Ceballos a 10. percben lapos lövéssel szerezte meg első gólját, majd a 43. percben szinte ugyanonnan vágta be a másodikat is. Utóbbinál egy kifejelt labdára startolt rá. Ceballos az előző szezonban összesen két gólt szerzett a Betisnél.

Cristiano Ronaldónak is több nagy helyzete volt, de csak három kapufát lőtt. Az Alavés is örülhetett veresége ellenére, mert a kiscsapat megszerezte első gólját a szezonban. A 40. percben Manu Garcia talált be.

A Real Madrid jelenleg a negyedik a bajnokságban, de több csapat megelőzheti még a hétvégén.