A Dortmund bepörgött, három fölött a gólátlaga

Félelmetesen nagy formában játszik a Borussia Dortmund, szombaton 6-1-re verte a Borussi Mönchengladbachot a Bundesliga hatodik fordulójában. A Dortmund a német bajnokságban eddig 19 gólt szerzett és csak egyet kapott. Több mint háromgólos a meccsenkénti átlaga.

A Mönchengladbach nem egy rosszul védekező csapat, eddig csak öt gólt kapott a Bundesligában, de a Dortmund ellen teljesen szétesett. Az első két gólt Maximilian Philipp szerezte, a 28. percben, az alapvonalig sprinterlő Pierre-Emerick Aubameyangtól kapott jó beadást, tíz perccel később, a másodiknál besétált a kapu elé, teljesen üresen belsőzött kapuba.

A harmadik találat már Aubameyangé volt a félidő végén, a Dortmund az első gólját másolta, csak most Philipp startolt rá egy meglőtt labdára és adott remek asszisztot. Aubameyang a második félidőbe ott folytatta, ahol abbahagyta, a 49. percben egy szabadrúgást még kapufára fejelt, de a kipattanót már bekotorta. Nem sokkal később a mesterhármasa is meglett, egy eladott labdával indult, majd kisodróva éles szögből talált be.

A Mönchengladbach még szépített Stindl góljával, de Weigl nagyszerű emelésével 6-1 lett a végeredményt. A Dortmund 16 ponttal vezeti a Bundesligát, két pont előnye van a második Hoffenheimmel szemben.

Bundesliga, 6. forduló: