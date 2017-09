Rooney-ból dőlt a vér, de a bírót nem érdekelte

Wayne Rooney-t csúnyán elintézték az Everton–AFC Bournemouth-mérkőzésen. A csatárból ömlött a vér egy könyökös után, de az ellenfelét még csak nem is figyelmeztették.

Rooney Simon Francissal ment fel fejelni, de esélye sem volt megszerezni a labdát, a védő lekönyökölte a levegőben. A szeme fel is szakadt a bőre, el is öntötte arcát a vér. Martin Atkinson játékvezető nem látta szabálytalannak az esetet, lapot sem adott érte, pedig Rooney számon is kérte a bírót. A látvány pedig önmagáért beszélt.

Az Everton-csatárt a pálya szélén ápolták, vissza is állt játszani, végül, nem feltétlenül a sérülése miatt, lecserélték az 55. percben.