Sarokkal adott álomszép gólpasszt Nikolics

Újabb gólt ugyan nem lőtt a Chicago Fire-ben játszó Nikolics Nemanja, így nem érte be a góllövőlistán nála eggyel jobban, 19 találattal álló David Villát, de egy remek gólpasszt így is kiosztott csapata vasárnap hajnali, Philadelphia Union elleni meccsén.

A Fire gólja a 67. percben, 3-0-s Philadelphia-vezetésnél jött, vagyis már csak a szépítésre volt jó, Nikolics gólpassza viszont így is gólt érdemel – a chicagói csapat bajnoki reményei miatt a válogatottól távol maradó csatár sarokkal tette oda a labdát Luis Solignachoz, aki egy igazítás után be is talált.

A 3-1-es vereséget szenvedő Fire továbbra is harmadik a keleti főcsoportban, hátrányuk négy pont a már biztos elődöntős helyet értő második helyen álló New York City FC mögött. Nikolicséknak még négy meccsük van, hogy befogják David Villáékat, de a rájátszás már így is meglesz nekik valószínűleg.

Stieber Zoltánék, vagyis a DC United továbbra is az utolsó helyen állnak keleten, bár most 4-0-ra verték a San José Earthquakes csapatát Patrick Mullins mesternégyesével.