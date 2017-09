Gólpasszt adott az unokatestvérének, igaz ő a másik csapatban volt

Az AC Milan a sportigazgatója, Marco Fassone szerint megengedhetetlen vereséget szenvedett. Az olasz bajnokság hatodik fordulójában a szerinte gyengébb Sampdoriától kapott ki 2-0-ra.

Az egy dolog, hogy a Milan nem szerzett gólt, de a védelme is pocsék volt. Cristian Zapata gyengesége tűnt ki különösen. A 71. percben egy nem is túl gyors felpattant labdát nem tudott kifejelni. Felszabadítás helyett tökéletes gólpasszt adott a Sampdoriában játszó unokatestvérének, Duván Zapatának.

A második gólban is benne a milanos Zapata, a meginduló Sampdoria-játékosok közül ketten is simán elléptek mellette, aztán nem is fektetett nagy erőket az üldözésükbe.

A másik milánói csapat, az Internazionale nehezen nyert, a meccs hajrájában győzött 1-0-ra Danilo D'Ambrosio 88. perces fejesével. Az Inter hat forduló után veretlen, de két pont hátránya így is van a százszázalékos Juventusszal és Napolival szemben. A Juventus szombaton a Torinót verte 4-0-ra, a Napoli pedig az újonc SPAL-lal szenvedett meg, de végül 3-2-re győzött.

Serie A, 6. forduló:

Internazionale-Genoa 1-0 (0-0)

Cagliari-Chievo 0-2 (0-0)

Crotone-Benevento 2-0 (1-0)

Verona-Lazio 0-3 (0-2)

Sampdoria-AC Milan 2-0 (0-0)

szombaton játszották: