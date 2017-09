Már nem Giggs játszott legtöbbször a PL-ben

A 2014 nyarán, 40 évesen visszavonult Manchester United-legenda, Ryan Giggs 632 meccset játszott a Premier League-ben, a legtöbbet.

Hétfőig, ugyanis a West Bromwich Albion középpályása,

Gareth Barry az Arsenal ellen 633-adszor játszott a PL-ben.

Néhány tény az új csúcstartóról:

még csak 36 éves, 1981 februárjában született

1998. május 2-án mutatkozott be, 17 évesen a PL-ben

az Aston Villában kezdett, majd jött a ManCity, az Everton és most nyártól a WBA

balhátvédként indult, onnan váltott a középpályára

52 PL-gólja van

2012-ben megnyerte a ligát a Cityvel

53-szoros angol válogatott

További Giggs-rekord is áll még előtte, a walesinek van még 40 első osztályú meccse a régi angol 1st Divisionből is, azaz 672 mérkőzéssel fejezte be. Ha Barry még egy szezont marad, 2019-ben, 38 évesen megdöntheti ezt is.

Peter Shilton kapuslegenda első osztályú szereplési csúcsa viszont bajosabb, ő 849 meccset játszott.