A Bajnokok Ligája 2. fordulójának 2. napját játszották szerdán. Sztármeccsek voltak, nem is okoztak csalódást.

PSG-Bayern 3-0

A nap legsztárabb meccse a PSG első nehéz meccse is volt a szezonban, de rém könnyen megugrották a feladatot Neymarék. Támadásban mondhatni cicáztak a müncheni védőkkel, Neymar óriási gólpasszal nyitott már a 2. percben, Mbappé letett labdáját Cavani vágta be piszkosul még a szünet előtt. Kontrából Alves-Neymar-Mbappé volt a harmadik útja, a 18 éves olyan cselt csinált a végén, amit csak a legnagyobbak tudnak. A kipattanót aztán Neymar rúgta be. A Bayernnek volt egy fejese, amit a vonalról fejelt ki Thiago Silva és volt még egy nagy helyzetük, de összességében össze kell kapnia Carlo Ancelottinak a csapatát, mert ez lehet, hogy még a bajnoksághoz sem lesz elég. Azt, hogy Robben miért csak 20 percet kapott, Ribery és Hummels pedig egyet sem, majd biztos megmagyarázza az edző.

Atletico-Chelsea 1-2

Griezmann büntetőjéig minden oké volt, de Morata Hazard íveléséből remekül csúsztatott gólt, a 94.-ben meg jött Batshuayi és a hideg zuhany, 1-2. Annyira volt hideg, hogy a bíró csak 3 perc hosszabbítást mutatott. Simeone csapata így már a második meccsét és az első BL-meccsét elvesztette a másfél hete felavatott új stadionjában.

Sporting-Barca 0-1

A portugáloknak egy helyzetük volt, már 0-1-nél, az viszont tényleg óriási, de sikerült eltalálniuk Ter Stegen kapust a portugáloknak. Coates öngóljával nyert a Barca, ez volt Messiék negyedik szerzett öngólja a szezonban, utóbbi négy találatukból a harmadik. Elöl nagyon pontatlan volt a Barcelona, hátul sokkal figyelmesebb.

Juventus-Olympiacos 2-0

Nehéz volt begyűrni a görögöket, Higuainnak a saját kipattanóját sikerült berúgnia, Mandzukicnak a védő tisztázását befejelnie már a legvégén.

CSZKA Moszkva-Manchester United 1-4

Már a félidő 3-0 volt, két Lukaku-gól között Martial lőtt be egy büntetőt, és a két gólpasszt is a francia adta a belgának. Mhitarjané lett a negyedik, az oroszok a 90.-ben szépítettek. Pogba nem igazán hiányzik a Unitedből.

Basel-Benfica 5-0

Ez azért nem egy szokványos eredmény, ráadásul a nap legnagyobb győzelme. Méghozzá csodás gólokkal. Oberlin, ezt a nevet jegyezzük meg. A portugálok már az 1. fordulóban is kikaptak, otthon a CSZKA-tól.

Anderlecht-Celtic 0-3

A skótok kaptak egy ötös otthon a PSG-től az első körben, de ez a brüsszeli győzelem nagyon impresszív volt. Lehet, hogy Brendan Rodgersszel a padon újra számolni kell egy skót csapattal Európában.