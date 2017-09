A játékosok puccsolták meg Ancelottit a Bayernnél

A Bayern München csütörtökön jelentette be, hogy megváltak Carlo Ancelotti edzőtől , akinek a menesztése után a német klub elnöke, Uli Höness elismerte, több játékos is az olasz szakember ellen volt az utóbbi időben.

Öt fontos játékos fordult Carlo Ancelotti ellen, és a helyzet tarthatatlan volt. Edzőként nem lehet úgy dolgozni, hogy öt fontos játékos az ellenséged

- idézi Hönesst a Westfalenpost.

Bár tegnap még a szezonbeli rossz teljesítménnyel magyarázta a Bayern, hogy kirúgták Ancelottit, de az elnök ezt is tisztába tette, azt mondta, egyértelmű, hogy egyetlen vereség, a PSG elleni 0-3 miatt nem hoznak meg egy ilyen komoly döntést. "A csapaton belüli helyzet már hetek, hónapok óta egyre fokozódott, és bár relatíve kézben volt tartva, de miután öt fontos játékost is elvesztett az edző, lehetetlen volt már tartani".

Bár lehetett már sejteni, hogy Franck Ribery és Arjen Robben viszonya nem túl jó Ancelottival, de hogy ennyire nyíltan kijelenti a klubvezető, hogy játékosuralom van egy Bayern München kaliberű klubnál, az azért kissé meglepő. Kettőjük mellett állítólag a mellőzőtt Kingsley Coman is nyíltan az olasz szakember ellen volt, és Robert Lewandowski, valamint Thomas Müller is elégedetlenkedett korábban, ezzel meg is lenne a lázadó ötös.

Ancelotti egyelőre nem akart nyilatkozni a történtekről, a csapat irányítását pedig a Bayern korábbi játékosa, Willy Sagnol vette át, igaz, csak átmenetileg.