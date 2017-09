Storck: Nem függhetünk egy csatártól

Exkluzív interjút adott Bernd Strock, a magyar válogatott szövetségi kapitánya az M4 Sportnak, az anyagot a Sportreggeliben vetítették le. A kapitány elég sok témát érintett, elmondta például, hogy a hátralevő vb-selejtezőkön szeretne jó játékot látni a csapatától, még úgy is, hogy sok új embert kipróbálna.

Nem függhetünk egy középcsatártól. Ahhoz, hogy ő helyzetbe kerüljön, az egész csapattól remek munkára van szükség. Nekünk az a feladatunk, hogy kiszolgáljuk a támadójátékosokat, hogy ők gólokat szerezzenek. Tehát nem egy játékoson múlik a sikerünk

– mondta el.

Storck beszélt az amerikai légiósokról is, a héten gólt szerző Stieber Zoltán jelenleg is tagja a keretnek, Sallói Rolandot előbb az U21-es válogatottban nézné meg, Nikolics Nemanja kapcsán pedig nem tudott újat mondani, a játékos továbbra is a klubjára fókuszálna, ezért nincs a válogatottban.

Ami a két vb-selejtezőt illeti, Svájcban jó játékkal a pontszerzést sem tartja lehetetlennek, még úgy sem, hogy az ellenfél eddig százszázalékos a selejtezőcsoportban. Ez nem lesz könnyű, ugyanis Gera Zoltán sérülés, Dzsudzsák Balázs és Fiola Attila eltiltás miatt nem játszhat, de bízik a fiatal Sallai Roland, illetve a visszatérő Lang Ádám játékában.

Szóba került a 2018-ban induló Nemzetek Ligája, ahol a B csoportba szeretne kerülni Storck. Mivel sorsolás még nincs, jósolni sem akart, de elmondta, már most látszik, erős csapatok lesznek a B csoportban is.

A válogatott két barátságos ellenfelét is jellemezte, Luxemburg kapcsán kiemelte, hogy a franciák elleni 0-0-s döntetlenjük szenzációs volt, Costa Rica pedig nagyon erős, nagy kihívás lesz ellenük játszani.

A magyar csapat vasárnap Telkiben kezdi meg a felkészülést a vb-selejtezőkre.