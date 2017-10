Elhalasztották a Barcelona-Las Palmast a katalán népszavazás miatt

A Barcelona kérésére elhalasztották a csapat Las Palmas elleni vasárnapi bajnoki meccsét, amit a katalán függetlenségről tartott népszavazáson kirobbant erőszak árnyékolt be. A csapat hivatalosan vasárnap délelőtt fordult a ligához a 16.15-re kiírt meccs halasztása kapcsán, miután válságértekezletet tartott az elnökség.

A kérelem után röviddel törölték a Barcelonánál szokásos meccs előtti, a két klub elnökségének tartott ebédet, majd kora délután a Katalán Labdarúgó Szövetség töröltette az összes délután 2 után kezdődő mérkőzést. Problémát jelent az is, hogy szinte minden rendőr a népszavazáshoz van rendelve, így a meccs biztosítása sem lenne tökéletes, de később a katalán rendőrség megerősítette, hogy kellő emberük rendelkezésre áll, így a döntés csak a klubon múlik.

Sokáig úgy volt, hogy pont a rendőrség ajánlása miatt mégis megtartják a meccset, de végül

másfél órával a kezdés előtt hivatalosan is elhalasztották a találkozót.

Legalábbis a Barcelona ezt jelentette be egybehangzó sajtóhírek szerint, viszont a spanyol és a katalán futballszövetség is azt mondta, szerintük meg kell tartani a meccset, így ha a Barcelona nem lép pályára, automatikusan 3-0-ra nyer a Las Palmas, ráadásul a katalánok akár pontlevonásra is számíthatnak. Sajtóhírek szerint a vendégeknek nem is szóltak a halasztási/törlési kérelemről, így a Las Palmas játékosai tovább készültek meccsre, hivatalos kezdőcsapatot is hirdettek, holott a stadiont ki sem nyitották – emiatt felmerült, hogy esetleg zárt kapus meccsként játszanák azt le.

A bizonytalanság közben a Barcelona hivatalos szuroklói csoportja is kiadott egy közleményt, miszerint ellepik a pályát, amennyiben mégis megtartják a meccset.

A népszavazás vasárnap reggel a szavazóurnák elkobzásával kezdődött, rohamrendőröket is bevetettek a tüntetők, több sérült is volt, sőt, a rendőrök gumilövedékkel is lőtték a tömeget.

Olaj is lett volna a tűzre

Miután a Spanyol Labdarúgó Szövetség utasította a Barcelonát, hogy ne keverjék a futball politikával, engedélyt adtak a Las Palmasnak, hogy a katalán függetlenségi népszavazás napján spanyol zászlóval egészítsék ki a mezüket a Barcelona elleni meccsre.