Suárez széttépte a mezét, és lesétált a pályáról

A katalán függetlenségi szavazás miatt zárt kapus Barca-Las Palmas 3-0 lett vasárnap, a Barcelona még mindig 100 százalékosan vezeti a bajnokságot, mégis volt egy játékosa, aki dühösen ment le a pályáról.

Ráadásul jó egy perccel a meccs vége előtt. Luis Suárez már a kétperces hosszabbításban hagyott ki egy nagy helyzetet, 13 méterről nem találta el a kaput. Még vagy 10 métert vitte a lendület, le az alapvonalon túlra, ahol kettétépte a mezét.

Majd le is vette a maradványokat, összegyűrte, és azzal a kezében vonult végig a vendégkapu mögött a kispadokig, ahol a lépcsőn le is ment a játékoskijáróba még jóval a végső sípszó előtt. Csapata 3-0-ra ment, úgyhogy nem lehetett gond, de ilyen azért elég ritkán fordul elő a Blasznál (budapesti futball-liga) feljebb.

Suáreznek pocsék szezonja van eddig, 8 meccsen csak két gólnál jár, vasárnap és hét közben a BL-ben is taszította a kaput. Neki - és Messinek is - nagyon hiányzik Neymar, most kezd kijönni, mennyire támaszkodott az uruguayi a PSG-be szerződött szélső játékára. Kevesebb helyzete van, és - mostanában - azok sem jönnek be neki.