Ibrahimovic a születésnapján kapta a rossz hírt

Zlatan Ibrahimovic, a Manchester United csatára október 3-án, azaz kedden ünnepli 36. születésnapját. A svéd még áprilisban, az Anderlecht elleni meccsen sérült meg, operálni kellett a térdét, és januárra várták a visszatérését. Orvosa most azt mondja, várjunk ezzel még egy kicsit.

Ibrahimovicnak nyáron járt le a szerződése, de augusztusban Jose Mourinho hosszabbított vele egy évet. Akkor azt mondta, januártól nagy szükség lehet a játékára. Maga a játékos is azt nyilatkozta, hogy gőzerővel készül a visszatérésre. Ezt a lelkesedést lohasztotta le egy kicsit dr. Freddie Fu, a futballsztár kezelőorvosa.

Ibrahimovic nagyon erős, de a futball kemény sport. Orvosként természetesen azt szeretném látni, hogy akkor térjen vissza, amikor már teljesen egészséges. Sok olyan eset fordult elő, hogy valaki idő előtt tért vissza, és rossz vége lett. Nem aggódom a sérülése miatt, de kicsit várni kell még az újrakezdésre, később lesz az, mint január.

Az orvos még hozzátette, a Premier League még csak most kezdődött, a Bajnokok Ligájában is csak később jönnek a nehezebb meccsek, és a Manchester United Ibra nélkül is meg tudja oldani a mostani feladatokat.

Dr. Fu arra a kérdésre, hogy mégis mikor játszhat újra a svéd, nem adott konkrét választ, de szerinte nem a téli felkészülés alatt.

Azaz a januárt teljesen, de valószínűleg a februárt is kilőhetjük, mint a visszatérés dátumát.