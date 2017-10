Furcsa neveket lát a magyar futballból, aki távol van tőle

Nem meglepő, a szeptemberben megjelent Fifa 18 játékban nem a magyarok töltik be a fontos szerepet. Ezek persze csak egyszerű kártyák, adatlapok, amiben van egy nagy adag fantázia is, mégis elég jól elhelyezi a magyar futball erejét a világban.

Ezért is érdekes, hogy Gulácsi Pétert, a BL-ben szereplő Lipcse kapusát tartják a program írói jelenleg a legjobb magyar játékosnak, 76-os értékszámot kapott.

A két középcsatár, Nikolics Nemanja és Szalai Ádám 75-öst, Nikolics volt egyébként tavaly, akit legtöbbre taksáltak.

Az értékeket a gyorsaságból, a passzolásból, fizikai paraméterekből, és nyilván a technikai tudásból kalkulálták ki, ezért is eléggé szubjektívek.

A bolognai Nagy Ádám 74-et érdemelt ki, az ötödik magyar az a Megyeri Balázs, aki a német másodosztályú Fürth kapusa.

Mivel az emirátusok bajnokságára vagy a folyamatosan emelkedő színvonalú magyaréra sem terjedt ki a készítők figyelme, így olyan játékosok kerültek elő a magyar zászló alatt, akik itthon is alig ismertek.

Bár lehet, hogy rosszul gondoljuk, és Gyollai Dánielnek, a Stoke 20 éves kapusának hatalmas rajongótábora van itthon. Ha nem így van, akkor a playstationben legalább szerezhet magának. 60-as értéket kapott.

A mattersburgi Varga Barnabás idén nem játszott még az első csapatban, a kispadig sem jutott el, így vélhetően az amatőrcsapatban játszik. Tavaly az első csapatban is voltak jó meccsei, egy gólja is. 59-es játékosnak sorolták be.

Az ír Limerick csatára, Berki Péter is a listán van - 55-ös az értékszáma -, őt a nyáron igazolták le Siófokról. Az ír bajnokság azért lehet a radaron, mert a Shamrock Rovers vagy a Dundalk is az Európa Ligában főtáblás volt az előző években.

Viszonyításként: