Újabb két bírósági ítélet mondta ki, hogy a tao közpénz

A magyar labdarúgóklubok nagyjából úgy szerepelnek a Demokratikus Koalíció indította adatigénylési perekben, mint a nemzetközi kupákban. A taós támogatásokból milliárdokat kaszáló egyesületek ellen közérdekű adat megismerése iránt indított pereket a DK, és a párt jogászai eddig minden egyes ilyen eljárást megnyertek.

A Fradit első fokon már elkaszálták, most pedig a visszavágón – azaz másodfokon – is hasonló eredmény született. A Fővárosi Ítélőtábla helybenhagyta az elsőfokú ítéletet, indoklásában pedig – ha némiképp eltérő érvelés alapján is, mint az első fokon eljáró bíróság tette – megerősítette, hogy

az államkassza helyett a sportkluboknak utalt társasági adó nagyon is közpénznek minősül.

A Ferencváros így kénytelen kiadni a 2011. július 1. napjától 2016. november 30. napjáig kapott támogatás felhasználásra vonatkozó valamennyi adatot, kimutatást, valamint a felhasználás során kötött valamennyi szerződést és az azokhoz tartozó számlák, teljesítési igazolások másolatát. Amit tudunk, az alapján izgalmas olvasmánynak ígérkezik.

Borítékolható persze, hogy a jogerős ítélet ellenére sem fogják ezt megtenni, helyette húzzák tovább az időt, vállalva, hogy ezért feljelentik őket, és reménykednek, hátha a Kúria felülírja az általános joggyakorlatot a Felcsút ügyében.

Mindeközben a Szegedi Járásbíróságon is zajlott egy taós adatigénylési per, amit a Tisza Volán SC veszített el első fokon a DK jogászaival szemben. Szegeden szintén kimondta a bíróság, hogy a tao bizony közpénz. Ezek után nyilván az következik majd, hogy a szegediek is fellebbeznek, majd megint veszítenek, és közben ők is reménykedve lesik, hogyan dönt a Kúria a felcsútiak ügyében.

Ami a jövőt illeti, a a titkolózó csapatok legnagyobb reménye, hogy a kormány gőzerővel dolgozik tao-támogatás teljes titkosításán, akár az alkotmányos alapjogok kárára is.

A maga Orbán Viktor által vezetett kormányzati mozgalom a tao közpénz jellegének tagadására egyébként a világ vicce, mivel a kormány maga nevezte a taót közpénznek, amikor a támogatási forma elfogadtatásáért érvelt Brüsszelben.