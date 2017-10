Storck még mindig titkolja ki lesz Dzsudzsák helyett a csapatkapitány

Támadó felfogású svájci csapatra számít a szombati világbajnoki selejtezőmérkőzésen Bernd Storck, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.

„Bizonyítottuk már, hogy egyenrangú szinten tudunk futballozni a legnagyobbakkal is. Nekünk nincs veszítenivalónk a meccsen. A játék képe és az eredmény ugyanolyan fontos lesz számunkra" – mondta az MTI érdeklődésére Storck, aki arról is beszámolt, hogy tudja már, ki lesz a csapatkapitány az eltiltott Dzsudzsák Balázs távollétében, de nem árulta el, a játékosokkal is csak péntek este vagy szombaton reggel közli majd.

Pátkai Máté kifejtette, mivel a magyar válogatott harmadik helye még nem biztos, így százszázalékos erőbedobással küzdenek majd, mert azt semmiképpen sem szeretnék kiengedni a kezükből.

„Nekünk fognak esni, de ezeket a rohamokat meg kell fékeznünk" – jelentette ki a Videoton középpályása, aki bár nem játszott a tavalyi, budapesti mérkőzésén, úgy vélte, azon sikerült bizonyítani, hogy a magyaroknak ezúttal is lehet esélyük a svájciak ellen, már csak azért is, mert a teher inkább a riválison van.

„Nemhogy megnehezíteni szeretnénk a dolgukat, hanem borsot is törni az orruk alá" – mondta Bese Barnabás.

A svájciak százszázalékos teljesítménnyel vezetik a selejtezőcsoportot, a magyarok a harmadikok, és már nincs is esélyük a vb pótselejtezőjére sem.

A svájci-magyar meccs szombaton 20.45-kor kezdődik a bázeli St. Jakob Parkban az olasz Paolo Tagliavento sípjelére.

A magyar válogatott várható kezdőcsapata az MTI szerint:

Gulácsi - Bese, Kádár, Guzmics, Korhut - Pátkai, Elek - Varga, Stieber, Lovrencsics - Eppel